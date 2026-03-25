美利達高階車款突圍 3月拉貨動能強

台北國際自行車展登場，美利達（9914）表示，隨著通路庫存壓力緩解，3月海外市場需求開始回溫，在新世代高階車款帶動下，3月拉貨動能強勁。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台北國際自行車展登場，美利達（9914）表示，隨著通路庫存壓力緩解，3月海外市場需求開始回溫，在新世代高階車款帶動下，3月拉貨動能強勁。

美利達表示，旗下轉投資公司去年皆已順利回復獲利軌道，營運顯著好轉，儘管政經因素交錯、各品牌間的零星舊庫存仍可能對短期價格造成干擾，但由於庫存已去化至輕盈水位，且歐洲市場需求逐步回溫，今年營運挑戰中正向樂觀。

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美利達表示，截至2025年底，集團總庫存金額已較2024年底大幅銳減21％，卸除了龐大資金積壓的包袱，整體負債比率也獲得顯著改善，為迎接新車上市週期騰出了寬裕的營運發展空間。

今年3月6日，美利達重磅發表全新一代「REACTO」空氣動力公路車，並於德國舉辦近千人規模的全球發表會，社群媒體與市場熱度瞬間引爆，目前接單熱絡，為即將到來的春季銷售旺季注入了一劑強心針。

今天台北國際自行車展也推出多款新世代車款，涵蓋公路車、礫石車及電動登山車等產品線，其中，REACTO公路車為此次重點車款之一，另推出多地形騎乘的礫石車MISSION，以及電動登山車eONE-SIXTY，持續深化中高階產品布局。

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