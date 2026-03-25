小吃店開發票爭議 立委籲研議調高月收20萬門檻

立院財委會今通過臨時提案，建請財政部研議調高開立統一發票門檻。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部2025年12月修正相關規範，小店家導入行動支付及KIOSK租稅優惠延長至2028年底，且2029年起大眾化消費飲食店不再屬營業性質特殊營業人，每月銷售額20萬元以上須開立統一發票，月營收20萬元以下仍免開發票。對此，立法院財政委員會今通過臨時提案，建請財政部研議調高月營業額20萬元門檻，並於2個月內提出書面報告，部分立委並建議將緩衝期由3年延長至5年。

現行「營業稅法」規定，營業人每月銷售額未達20萬元，免用統一發票，按稅率1%查定課徵營業稅；每月銷售額達20萬元應開立統一發票，按稅率5%課徵營業稅。不過，過去財政部顧慮小吃店「湯湯水水」，開立紙本發票不方便，讓月營收20萬元以上的大眾化消費飲食店（豆漿店、冰果店、甜食館、麵食館、自助餐、排骨飯、便當及餐盒）可免開發票，但部分排隊名店、連鎖或加盟店等已開立統一發票。根據財政部統計，目前適用查定課徵的小吃店約7萬家，其中月營收逾20萬元約5300家。

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立院財委會今邀請財政部及所屬公股事業列席報告，民進黨立委郭國文、國民黨立委李彥秀等人均關注小吃店開立統一發票議題。對此，財政部長莊翠雲強調，小吃店每月銷售額在20萬元以下，仍然免開統一發票、適用查定課徵營業稅率1%；至於月銷售額20萬元以上是否開發票，財政部希望在3年間輔導店家導入行動支付系統，屆期前會再看執行情形審慎評估。她說，民眾已習慣索取發票，應該綜合考量。

多位立委並提案，開立統一發票門檻20萬元已40年未調整，考量通膨等因素，建請財政部於2個月內研議上調20萬元門檻；其中，國民黨立委賴士葆等人提案調高至40萬元，郭國文等人則建議調高至25萬元以上。

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