退休存1700萬！7旬夫妻砸錢搬進高級養老院 僅住3年後悔了

日媒以真實案例揭示，退休規劃不僅取決於資產規模，更關鍵在於支出結構與生活方式是否能長期維持。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一對年金優渥、資產高達9000萬日圓（約新台幣1726萬元）的7旬老夫妻，原以為已為晚年生活做好萬全準備，能高枕無憂退休，沒想到入住高級養老院3年後，卻意外面臨沉重經濟壓力與生活落差，逼得夫妻不得不緊急重新規劃退休生活。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，78歲的誠一（化名）與76歲妻子道子（化名）過去居住於關東地區，兩人每月年金收入約30萬日圓（約新台幣5.8萬元），並擁有包含存款與投資在內約9000萬日圓資產，且已出售房子。基於「不想等到需要照護才倉促應對」的考量，夫妻決定趁身體尚可時，搬入東京近郊一間設備完善的高級養老院，誠一說「我覺得我可以在這裡過著平靜的生活。事實上，我認為這幾乎是我理想的退休生活」

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該養老院提供三餐、護理人員常駐及多元活動設施，生活環境宛如飯店。儘管入住時需支付一筆高額入居費，且每月支出接近50萬日圓（約新台幣9.6萬元），夫妻仍認為可透過年金與資產支應，安心度過晚年。

然而，入住數月後，實際開銷逐漸浮現壓力。除基本費用外，醫療費、日用品、交通、理美容及各項額外服務支出持續累積，遠超出當初預期。加上道子因慢性病增加就醫頻率，誠一也因身體不適需接受復健，使整體生活成本進一步攀升。

除了財務負擔，生活型態的改變也讓兩人感到不適。過去在家中可自由安排作息，如今在養老院內需配合固定時間用餐與活動，雖然便利，卻逐漸失去生活自主感，他們說「這並不麻煩。但我始終無法擺脫那種感覺，感覺自己像是生活在一個機構裡。」

入住約3年後，夫妻重新盤點資產，發現即使擁有穩定年金收入，支出仍長期高於收入，資產消耗速度超出預期，對未來產生不安。隨著壓力增加，夫妻對於是否繼續維持現有生活模式出現分歧。最終，在與家人討論後，決定重新規劃晚年生活，考慮搬至費用較低的養老院，以降低財務負擔。

專家指出，退休規劃不僅取決於資產規模，更關鍵在於支出結構與生活方式是否能長期維持。即使擁有高額資產，若選擇高成本居住環境，也可能提前面臨財務壓力。

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