美國發布「暫扣令」 巨大執行長劉素娟：盼6月能解禁

美國海關暨邊境保護局（CBP）去年以巨大（9921）「涉及強迫勞動」，對巨大銷美產品發布暫扣令（WRO），巨大執行長劉素娟今天表示，與CBP交涉後發現，美國要的不只是巨大改善，而是台灣政府修訂移工就業法，如果政府法令跟不上，巨大解禁時間就有可能被拖延。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕美國海關暨邊境保護局（CBP）去年以巨大（9921）「涉及強迫勞動」，對巨大銷美產品發布暫扣令（WRO），巨大執行長劉素娟表示，與CBP交涉後發現，美國要的不只是巨大改善，而是台灣政府修訂移工就業法，如果政府法令跟不上，巨大解禁時間就有可能被拖延。

劉素娟表示，3月5日與美國海關暨邊境保護局（CBP）強迫勞動部門會面，就暫扣令（WRO）案件進行討論，巨大集團已依CBP要求提交相關資料，目前CBP正持續審閱中，並針對CBP後續提出的問題進行討論，逐一作出說明與回覆。

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她說，巨大的態度是自己能解決的就不要麻煩別人，巨大的移工政策都是依循台灣法規在做，「我們的問題本來就不大」，但美方真正的用意是希望台灣政府能修訂移工就業法，包括移工的勞動條件、加班工時，能有好的對待。

她說，假設今天巨大脫困了，「我不知道他會不會找別人（廠商）」，因為美方要的不是巨大去改善，而是整個台灣去改善，若台灣政府反應太慢，法令跟不上，巨大就有可能會被拖延，希望最晚6月能有個好的結果。

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