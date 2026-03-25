東台攜永進打造工具機新生態系 攻進美國市場

東台董事長嚴瑞雄。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台中報導〕2026台灣國際工具機展（TMTS）今（25）日開幕，工具機大廠東台精機認為工具機市場逐步回溫，目前在手訂單約23億元，東台董事長嚴瑞雄指出，接單在去年底已有趨穩，營收好轉約落在今年第二季起，但工具機的報價約是三個月前，沒辦法馬上反應最新成本，可能會在客製化產品上稍微調整價格。

東台以「AI賦能、聚焦半導體、數位雙生」參展，與永進機械 （YCM） 攜手13家頂尖企業，宣告打造工具機產業全新「生態系」。嚴瑞雄解釋，和永進合作可有一站式服務、軟體上也能互補，雙方互動機會多、可接觸， 東台與永進已在美國市場展開銷售整合。

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他指出，東台提供車床產品，永進發揮加工中心機的優勢，雙方互補並共用美國代理商網路。而兩家公司共同出資聘請擁有百萬粉絲的美國知名專業CNC網紅進行行銷與教育示範，並在達拉斯舉辦廠內展，今年一月已見到實質的訂單轉換。

東台精機與永進機械，攜手精呈科技、榮田精機、亞太菁英、PTC參數科技、添鼎興業、億泰興業、德士精科、海陸家赫、安威機具、德川機械、逢吉工業、精石科技、譁泰精機等13家頂尖企業打造全新「生態系」，串接了軟體核心與機台設備，解決跨品牌整合痛點，為半導體、航太、汽機車、模具與能源五大產業，提供客戶免拼湊的客製化完整解決方案。

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