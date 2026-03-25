華南金總座：今年股利「可期待」 法人估股利上看1.5元

華南金新總座蕭玉美：今年股利「可期待」 法人估總股利上看1.5元、挑戰22年新高

（華南金提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕華南金控（2880）今日舉行法人說明會，市場高度關注股利政策。新任總經理蕭玉美表示，在去年獲利創下歷史新高的帶動下，今年股利「可以期待」，絕對數可望優於去年，並將持續以現金股利為主。預計將於下月董事會討論通過後正式對外公告。

法人推估，若維持去年配發率水準，華南金今年總股利有望上看1.5元，不僅優於去年的1.35元，更可望創下自2004年以來、近22年新高。

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蕭玉美指出，華南金過去兩年現金股利配發率均維持在七成以上（去年約74%），未來仍將延續「以現金為主、搭配少量股票股利」的配息策略，以兼顧資本規劃與營運彈性。

華南金2024年每股稅後盈餘（EPS）達1.90元，全年稅後盈餘264.24億元、年增14.2%，續創新高；稅前淨利亦首度突破300億元大關，達326.26億元。金控本體及旗下銀行、產險子公司獲利齊步攀升，全年共銷效益達27.95億元，年增8.54%，營運動能強勁。

蕭玉美說明，去年獲利成長主要來自五大策略，包括提升資本使用效率、擴大利差、優化獲利結構、深化客群經營、推動金融科技與數位轉型、強化集團共同行銷，以及落實風險與績效管理，帶動整體營運穩健成長，其中財富管理手續費收入更首度突破百億元。

展望今年，面對中東戰事延續、國際政經局勢多變，金融市場波動加劇，能源與原物料價格震盪，加上通膨與利率走勢仍具不確定性，華南金將持續強化風險控管，落實動態資產配置與流動性管理，並透過壓力測試確保資本結構穩健。

同時，華南金已啟動未來五年策略發展藍圖，目標在既有三年計畫基礎上擴大集團規模，力拚未來五年年複合成長率達高個位數水準。

在子公司表現方面，華南銀行為主要獲利引擎，去年獲利達241.52億元創高。展望今年，三大獲利支柱中，利息淨收益受惠於存放款結構優化與海外布局深化，預估年增逾一成；手續費收入則由財富管理業務領軍，結合高資產客戶經營與數位轉型，帶動保險、基金銷售，全年可望成長5%至10%。

至於金融操作與投資收益，將持續靈活調整債券與股票配置並強化風險管理。不過，若聯準會維持全年降息兩碼的預期，SWAP收益恐較去年下滑，約落在去年的七至八成水準。

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