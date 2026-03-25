巨大董事長劉湧昌：今年重返兩位數成長

台北國際自行車展今天登場，巨大（9921）董事長劉湧昌（左）表示，去年是巨大49年來賺最少的一年，目前全球庫存已調整至比2019年還低，今年新產品將一路連發至9月，預期將帶動營收呈兩位數成長。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台北國際自行車展今天登場，巨大（9921）董事長劉湧昌表示，去年是巨大49年來賺最少的一年，目前全球庫存已調整至比2019年還低，今年新產品將一路連發至9月，預期將帶動營收呈兩位數成長。

受到中國市場內卷嚴重及美國美國海關暨邊境保護局（CBP）去年9月無預警以巨大「涉及強迫勞動」，對其相關產品出口至美國發布暫扣令（WRO），造成輸美營收掉了15~20億元，影響營收比重約3~5%，中國市場去年營收也掉了100億元。

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造成巨大合併營收從2022年約942億元下滑至去年的602.5億元，短短3年掉了36%，雖然營收規模還是很大，劉湧昌認為，「不該是這個樣子」。

劉湧昌指出，巨大美國銷售公司原本庫存最嚴重，目前庫存只剩2萬多台，有7成是當年度庫存、3成是前一個年度的，再往前的庫存都出清了，美國受到暫扣令影響，巨大已將部份產品由台灣轉往越南廠銷美，「今年美國市場不應該比去年不好」。

巨大執行長劉素娟指出，越南廠從去年第4季起供貨給美國，使得越南廠必須要快速長大，去年產量達11萬台，今年會翻倍至22萬台，巨大今年會評估擴廠，預估3年內產能可望成長至35萬台。

劉湧昌表示，中國電動自行車一年市場規模量達5000萬台，過去30年巨大都沾不上邊，隨著中國電動自行車新的國家標準去年11月生效，現在人民幣3000元以下的電動自行車幾乎都看不到了。

這對有品牌的巨大是利多，巨大今年在中國將主攻電動自行車市場，去年在中國只賣7000多台電動自行車，今年要賣8萬台，並可望帶動巨大在中國營收呈兩位數成長。

歐洲去年德國銷量仍較前年成長，法國比較挑戰，銷售公司也是賺錢，由於國際間戰爭不斷，油價上漲，已影響消費信心，巨大從3月至9月都會有新產品發表拉動需求。

且疫後自行車價格高漲，巨大今年會調整產品，不會把重心放在高單價自行車，會在中間價位的運動等級自行車加大力度。

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