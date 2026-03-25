中東戰火推升成本 上銀部分產品漲7-15％、大銀4月起也漲價

（左）上銀董事長卓文恒、（右）大銀董事長卓秀瑜。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台中報導〕台灣工具機展今（25日）起四天在台中國際會展中心登場，傳動元件大廠上銀（2049）、大銀（4576）與程泰（1583）亞崴（1530）等因應中東戰爭推升成本，陸續有調漲價格計劃。各大廠對今年工具機景氣看法都優於去年，但關鍵變數仍在中東戰爭。

上銀董事長卓文恒表示，去年底開始接單回溫，且熱度一直延續到3月，估第二季優於第一季，也優於去年同期，整體訂單能見度已達4個月，今年持續受惠半導體、人工智慧AI自動化、機器人等應用拉貨，國內外工具機也有回溫趨勢。目前上銀線軌交期約3到3.5個月、滾珠螺桿則約4個月，維持加班與自動化來控制交期。

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卓文恒說，因接單熱才有機會漲價，部分產品陸續調漲7到15%，但漲價後也尚未回到2021年水準，且要看地區市場，例如這次歐洲就不會調整，他說，歐洲景氣雖不像過去幾年差，雖然有需求要往上，但還是到整體回溫。

不過，非歐洲以外市場穩定，包括中國還不錯，日本有成長，台灣要看工具機展覽後續發酵，但台灣非標準型設備有好轉，美國市場、東南亞如印度等不錯。而上銀今年將透過新加坡子公司轉投資到馬來西亞設立孫公司，將針對電子、半導體廠商銷售。上銀過去三年資本支出約95億元，平均每年約30億元，但今年設備汰換不會像過去幾年高，上銀義大利廠預計五月中開幕，主要為單軸機器人設計及組裝，對歐洲的服務會更完整。

大銀則預計4月起調漲，但漲幅在個位數內，大銀副總游凱勝解釋，主因是金屬材料調漲。目前大銀元件交期約2.5個月，定位平台交期約4.5個月，目標控制在3個月內，游凱勝說明，高階半導體等需求太熱，不能讓客戶等太久，而大銀也將無塵室產能擴充，第二季完成後，未來年產能增加3成。另，受惠蘋果手機拉高「印度製造」比重，大銀因零件與系統需求提高，今年在印度市場業務將維持高度成長。

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