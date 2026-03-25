南亞科引進SK海力士等4大咖投資入股 總金額達787億元

DRAM廠南亞科（2408）因擴產需求辦理私募增資，破天荒吸引晟碟（Sandisk）、鎧俠（Kioxia）、SK海力士旗下Solidigm、思科（Cisco）等四家國際大廠參與應募。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕DRAM廠南亞科（2408）因擴產需求辦理私募增資，破天荒吸引晟碟（Sandisk）、鎧俠（Kioxia）、SK海力士旗下Solidigm、思科（Cisco）等四家國際大廠參與應募，訂定每股私募價格為新台幣223.9元，總股數為3.51578億股，預計約可募得787億元，震撼業界。

因應AI需求熱，國際大廠紛將生產資源注入在高階記憶體，產能排擠、帶動DDR4嚴重缺貨。南亞科睽違12年多來，再度辦理私募增資，竟首度吸引美日韓大咖客戶參與應募入股，顯示DDR4缺貨非短期可紓解，需要透過參與投資綁DRAM產能，否則，缺DDR4貨源，儲存型SSD（固態硬碟）及思科網通產品將面臨無法出貨之苦，同時也代表南亞科將結合投資策略夥伴，搶攻未來邊緣AI記憶體龐大市場商機。

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南亞科今公告晟碟（Sandisk）子公司SandiskTechnologies認購1億3865萬股私募普通股，以每股223.9元，金額達310.43億元，居四家中最多；鎧俠（Kioxia）認購7000萬股私募普通股，金額約156.73億元；SK海力士（Hynix）子公司Solidigm認購7139萬股，金額約159.84億元；思科（Cisco）認購7150萬股私募普通股，金額逾160億元。

南亞科表示，上述應募人繳款從3月26日到4月8日，4月8日為增資基準私募日，增資完成後，股本將從309.8億元提高至345億元。私募用途為投資先進記憶體製造的廠務與生產設備。

南亞科目前是DDR4最大供應商，因應產能供不應求，南亞科規劃2026年資本支出達約新台幣500億至520億元，創歷史新高，較2025年大幅增加，主要資金將投入新廠建置、無塵室及設備採購，目標將於2027年初裝機，2028年上半年達成月產2萬片1B/1C/1D先進製程DRAM目標。因應市況產能短缺，南亞科也正評估增加投資建廠。

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