陽明︰中東戰爭推升油價 4/1漲運價

陽明指出，中東戰爭推升油價走高， 4/1漲運價。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕貨櫃航商陽明（2609）今日召開法說會，針對美伊戰事與荷姆茲海峽封鎖造成的影響，陽明指出，目前海運市場價量平穩，南亞、歐洲持續塞港，中東戰爭爆發下，預期塞港現象不排除會擴及到遠東地區，且因油價走高，4月1日將會調漲運價、美國線合約價可望較去年高，整體而言，中東戰爭變化有高度不確定性，並將影響供需結構，會審慎觀察市況變化。

陽明指出，今年春節時間比較晚，貨量部分在2月底落底，3月中國工廠開工後慢慢恢復，目前貨量平穩，而船舶閒置率低逾1%。

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陽明表示，中東戰事爆發，目前估計波斯灣進出受影響貨櫃船達150艘、影響運力約50萬TEU，若以市場總運力3300萬TEU計算，占比約1.5%，但加上周邊等到進出和調度的船舶，相關影響遠高於1.5%，且因中東戰事爆發，油價快速攀升， 4月1日船商都會調漲運價，以反映原油價格大漲。油料價格佔陽明成本約17%，而陽明約有60%船隊已裝脫硫塔設備，可使用高硫油，降低部分成本。

陽明表示，目前南亞和歐洲都有塞港現象，南亞主因為中東航線船舶排程受擾，歐洲則因結構性問題、航商繞行好望角，以及天候因素導致船舶集中到港而塞港，隨著中東戰事擴大，船舶開始調度後，不排除塞港效應將擴散至遠東。

陽明指出，目前美國線合約價持續協商中，由於中東戰事爆發，油價上漲，反映成本上升，預期新年度的合約價會較去年高，預期4月中旬後會簽訂、5月1日生效。

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