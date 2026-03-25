永慶房屋成交廣告不實 公平會罰30萬

公平會處永慶房屋30萬罰鍰。（擷取自業者官網）

〔記者歐宇祥／台北報導〕公平會今日公告，委員會議通過，永慶房屋仲介刊載廣告於「台北水都社區」，但廣告傳單的成交紀錄不實，就足以影響交易決定的關鍵服務品質是虛偽不實、引人錯誤的陳述，違反《公平交易法》第21條規定，處30萬元罰鍰。

公平會表示，永慶房屋在新北市汐止區台北水都社區張貼傳單，內容刊載「連續成交」及「113年（西元2024年）水都社區累積已成交」等文字，以及下方刊有6筆物件，並印有店家及營業員資訊，讓人覺得6筆物件均為永慶房屋營業員所連續成交，但經公平會調查，實際僅有1筆為該公司營業員成交，另1筆則為同集團其他加盟店成交。

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公平會指出，永慶房屋沒有在廣告中說明其他4筆非該公司成交的資訊，一般人無法知道，廣告整體內容表述永慶房屋在該社區的營業績效，其不實不僅影響一般人的交易決定，同時更有排擠其他競爭同業的交易機會，已引起一般或相關大眾錯誤認知，違反《公平交易法》第21條規定。

公平會再次呼籲，事業對外公布各種銷售或成交資訊，務必真實誠信確實，才能真正贏得消費者信任，更可避免因廣告不實等不法行為而遭受處罰。

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