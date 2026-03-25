零壹強化Google Cloud布局 推進雲端與AI企業轉型

零壹強化Google Cloud布局。圖為董事長林嘉勳。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕IT解決方案服務商零壹（3029）今日宣布，擴大Google Cloud布局，推動Google Cloud Platform（GCP）與Google Workspace（GWS）相關解決方案與加值應用。

零壹說明，隨著生成式AI技術快速發展，企業數位轉型正加速邁向以數據與AI為核心的營運模式，因此零壹結合通路與技術整合優勢，攜手Google Cloud，加速企業雲端與AI應用落地。

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零壹表示，企業導入AI，正從試點驗證走向規模化應用。根據Gartner指出，已有超過80%的企業開始評估或導入生成式AI技術，顯示AI正快速成為企業營運轉型的核心動能。企業對雲端的需求亦由基礎備份與運算，進一步升級為「AI基礎建設」的布局。

零壹指出，公司持續深化雲端市場投入，結合超過60個國際IT品牌的整合優勢，提供從基礎算力到應用服務的一站式架構，協助企業在兼顧數據治理與資料安全的前提下，強化數位韌性並加速轉型進程，進一步從資料管理邁向智慧決策。

零壹總經理陳鍵忠表示，零壹在雲端市場的角色正逐步轉向「生態賦能者」，不僅提供解決方案，更持續強化技術支援與市場推動能力，攜手全台超過2500家合作夥伴，聚焦金融、製造、醫療及零售等產業應用，協助企業導入Google Cloud AI技術，加速AI應用開發與部署，進一步推動企業從資料洞察走向決策優化，創造可規模化的營運價值。

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