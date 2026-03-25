台股大漲千點 兆豐00996A掛牌首日強漲 6.1％

台股今大漲千點，兆豐00996A掛牌首日強漲6.1％。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕台股今（25）日受國際油價下跌、亞洲股市情緒回穩影響、千股齊揚，加權指數收盤上漲 1040.96 點，站上3萬3653.20點大關。今日正式掛牌的兆豐投信旗下首檔主動式 ETF兆豐台灣豐收（00996A），掛牌首日上漲6.1%，優於加權指數約3.19%的漲幅。

兆豐投信指出，00996A 採取主動選股策略，資產配置比例60%為中大型權值股、40%為中小型成長股，既可跟隨大盤增值趨勢，同時也專注於挖掘具成長潛力的標的，以追求超額報酬。

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分析掛牌首日即有不錯表現，兆豐投信表示，主要受惠於納入的多檔中小型個股集體走強。其中，半導體設備股致茂（2360）、弘塑（3131）、志聖（2467），以及光通訊標的全新（2455）、電池模組順達（3211）與連接器廠嘉澤（3533）均攻上漲停。此外，軍工股長榮航太（2645）、半導體測試廠欣銓（6244）、AI 伺服器機殼廠營邦（3693），及散熱零件邁科（6831）等成分股亦有強勢表現 。

台股主動式ETF至今累積已有12檔掛牌，由於 00996A掛牌首日漲幅即高於大盤，目前市場已出現明顯溢價現象。法人提醒，雖然主動式選股在AI成長階段具備攻擊力，但投資人應留意後續溢價收斂的風險。

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