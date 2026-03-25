不僅石油和天然氣危機 CNBC：荷姆茲海峽阻塞「這項」至關重要商品

美伊戰爭導致全球能源資產和原物料供應的危機，根據聯合國統計，全球約三分之一的海運化肥貿易要經過荷姆茲海峽。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美伊戰爭導致全球能源資產和原物料供應的危機，美媒CNBC報導，不僅僅是石油和天然氣，荷姆茲海峽的運輸阻塞也影響著另一種至關重要的商品：化肥。

基本化肥產品供應嚴重受限之際，價格大幅上漲，並引發了人們對迫在眉睫的糧食不安全的擔憂。根據聯合國統計，全球約三分之一的海運化肥貿易要經過荷姆茲海峽。這條水道是沿著伊朗南部邊境的重要航運路線，自戰爭開始以來一直受到嚴重破壞，交通實際上已經停滯，多艘船在水道內或附近遭到砲彈襲擊。

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自從美國和以色列於2月28日對伊朗發動攻擊以來，化肥價格（其中大部分來自中東）飆升。

化肥期貨合約的流動性不如其他大宗商品，因此價格更不透明。但業內分析師告訴CNBC，他們看到埃及顆粒尿素（氮肥價格的風向標）的離岸價已飆升至每噸約700美元，而戰前價格為每噸400至490美元。

牛津經濟研究院旗下Alpine Macro週一發布的一份報告指出，自戰爭爆發以來，尿素和氨的價格分別上漲約50%和20%。其他化肥，如鉀肥和硫磺的價格也有上漲。

據CRU市場情報和價格副總裁勞森（Chris Lawson）稱，中東是尿素和氮產品的特別大的出口地區。勞森表示：由於荷姆茲海峽基本上被切斷，目前全球貿易很大一部分無法流通。我們估計，約有30%的出口供應商目前無法真正進入市場，其中包括沙烏地阿拉伯、卡達和巴林，但也包括伊朗。

勞森說，伊朗是重要的氮肥生產國，也是全球最大的氮肥出口國之一；「許多貿易供應都面臨風險，全球30%的尿素貿易來自伊朗和受荷姆茲海峽限制的國家」。

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