韌性台灣加AI基建 華電網︰今年營運優於去年

華電網董事長陳國章。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕華電網董事長陳國章表示，在政府預算規模擴大與AI帶動基礎建設升級的雙重驅動下，今年標案動能可望延續升溫，而去年逾80億元政府標案中，約有50%可在今年認列，再加上企業、電信業者案量，今年營運表現可望優於去年，目標雙位數成長。

陳國章指出，今年政府預算規模擴大，且不僅限於國防領域，包括韌性臺灣、交通、資安等方向，均可望帶動新一波專案需求，而去年政府標案斬獲顯著成長，總計取得110件政府標案，得標總金額近83億元，年成長幅度近5倍，預期2026年、2027年政府業務占比將進一步拉高。

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在企業市場，陳國章認為仍具成長動能，尤其在AI帶動科技業擴建、半導體與資通訊產業資本支出持續增加下，企業對系統建置、儲存設備與整合服務需求可望同步受惠，華電網正由系統整合商逐步轉型至AI服務提供商，推升未來營運動能。

華電網過去營收中，除維運佔比20%外，政府、企業、電信案量貢獻各佔1/3，不過，毛利低的電信案量目前已降到20%，陳國章說，電信案量越來會越少。

陳國章透露，目前鎖定中的案件量已高於去年，接案方向主要是鎖定具整合深度與長期效益的專案，包括交通、資安、通訊基礎建設與智慧應用等領域，如高速公路、台鐵環島光纖網路、機場交通管理系統、車聯網及自駕相關基礎設施等。陳國章指出，專案規模越大，跨系統整合與現場管理難度越高，也越能凸顯公司優勢。

此外，華電網亦看好無人機、交通監控與智慧城市應用的發展潛力。陳國章表示，不會直接投入無人機製造，而是以系統整合者角色切入，包括監控、通訊串接、資料回傳與雲端平台整合等應用場景，隨著需求從軍方延伸至交通與公共治理，未來商機可期。

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