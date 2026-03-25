遠東商銀攜手高檢署 首創虛幣跨域偵查共享架構

遠東商銀今與臺灣高等檢察署共同簽署合作意向書，正式宣布攜手推動「鏈金並行、跨域聯防、情資共享、全面反詐」，圖左為臺灣高等檢察署檢察長張斗輝、圖右為遠東商銀董事長周添財。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕面對詐騙集團藉虛擬資產、跨平台跳轉及多層錢包移轉等手法規避犯罪追查，傳統針對單一帳戶或單一平台進行監控與查緝的模式，已難以因應新型態犯罪樣態。遠東商銀與臺灣高等檢察署簽署合作意向書（MOU），宣布攜手推動以「鏈金並行、跨域聯防、情資共享、全面反詐」為核心的合作架構，串聯銀行金流、虛擬資產幣流及跨平台行為態樣，建立臺灣虛擬資產反詐治理與司法偵查合作的新典範。

遠東商銀指出，本次合作具4大亮點，包括掌握全台逾95%虛擬資產出入金流，具備市場級監測能力；整合金流、幣流與客戶行為，建立跨域情資樞紐；串聯多家VASP形成聯防機制，可即時預警與管制可疑帳戶或錢包；並透過專屬分析模型，將複雜交易樣態轉化為可供司法偵辦的情報，提升查緝效率。

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遠東商銀董事長周添財表示，反詐需從各自為戰走向跨域合作，透過即時共享與前端阻斷，才能有效回應新型態犯罪挑戰。未來將持續結合金融與科技能力，強化社會整體防詐韌性。

高檢署檢察長張斗輝指出，虛擬資產案件偵辦仰賴跨域情資支撐，此次合作可在合法合規下，加速掌握資金流與異常模式，提升案件串聯與偵查效率。法務部長鄭銘謙也表示，反詐不僅是執法問題，更關乎治理能力，透過制度化情資共享與公私協力，將有助全面提升防制能量。

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