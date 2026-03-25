和泰汽車併購5日商公司 公平會點頭

和泰汽車進入日本商用車通路市場過關。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕公平會今日宣布，經委員會會議通過，和泰汽車（2207）與東北海道日野、北海道日野、宮城日野、福島日野與南關東日野）等5家日商公司結合案，依《公平交易法》第13條第1項規定，因不影響我國商用車通路市場，不禁止其結合。

公平會表示，和泰汽車擬取得5日商公司各80%股份，結合後和泰汽車得直接控制5日商的業務經營或人事任免，符合《公平交易法》第10條第1項第2款及第5款之結合型態，且達到申報門檻，依法提出結合申報。

請繼續往下閱讀...

公平會指出，和泰汽車及5日商分別於我國、日本銷售大貨車、小貨車及大客車等商用車產品，且結合後該5日商的營運範圍仍僅限日本特定地區，並未於我國從事經濟活動，故本結合對我國商用車通路市場結構及競爭狀態不生影響，尚不致有顯著之限制競爭疑慮。

公平會最後表示，和泰汽車得藉由本結合，將經營我國商用車市場的經驗進入日本市場，將為當地創造更多選擇與競爭，因此該會經審酌相關因素後，依《公平交易法》第13條第1項規定，不禁止其結合。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法