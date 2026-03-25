允能風場股權變更 經部還原始末：已沒收3.5億元履約保證金

針對允能風場股權變更爭議，經濟部能源署重申，允能風場股權變更已在2023年進行行政裁罰，沒收3.5億元履約保證金。（圖取自國會頻道）

〔記者廖家寧／台北報導〕針對允能風場股權變更爭議，經濟部能源署今（25）日重申，允能風場股權變更已在2023年進行行政裁罰，沒收3.5億元履約保證金，並無國民黨籍立委楊瓊瓔所稱「故意隱匿或少罰」的情事，另如果允能風場在財務重組過程中有虛偽不實、誇大或隱匿等情形，除需面臨19.2億的懲罰性高額違約金外，還要面臨5年的購電處罰。

國民黨籍立委楊瓊瓔今在立法院經濟委員會上關切允能風場股權變更議題，怒轟是「金蟬脫殼」，質疑是讓全民買單，要求台電重新核算違約罰金金額，不得由納稅人補貼。

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能源署說明，2021年允能風場的大股東台灣達德能源（WPD Taiwan）因 COVID-19疫情導致施工延宕、成本無限倍增，而瀕臨破產邊緣。當時經濟部考量疫情發生的確是「不可抗力」因素，且允能風場已於施工中，若變成「爛尾風場」，恐造成政府和風場面臨雙輸局面，在聽取各方意見後，經濟部召開審查委員會後通過有條件的股權變更、新增法商道達爾公司（Total）為股東。

能源署強調，上述資訊當時都有公開資訊可供各界查詢，並無隱匿或放任的情事。

由於該案影響重大，最終經濟部在提高懲罰的前提下，有條件同意允能風場進行變更，並在後續與允能風場的行政契約中納入2項條件，一項條件是防範「隱匿或變造財務狀況」獲利，若在此次的財務重組過程中，若允能風場所提供資料有虛偽不實、誇大或隱匿等情形，該公司除需面臨19.2億的懲罰性高額違約金外，還要面臨5年的購電處罰，將躉購費率降低至迴避成本，甚至若情節更重大，能源署可取消或撤銷該公司的發電業執照。

能源署續說，第二項條件是要求風場「承諾不再釋出股權」，為避免允能風場不斷變更股東，若在新增道達爾公司後又進行股東變更，能源署則將沒收其保證金 3.5 億元。

能源署指出，後續允能風場在變更後順利推動，然而在2022年時因允能風場大股東達德能源（WPD）對全球財務策略進行調整，並出售該公司全球離岸風電事業部給美商全球基礎建設基（GIP）。對此，審查委員會認為此項變更雖非台灣達德能源主動造成，且股權變更的處罰條款前提是隱匿或變造，所以楊瓊瓔的引用與論述顯有錯誤。

能源署強調，本案已經從嚴解釋來執行，仍認定違反2021 年「不再釋出股權」的承諾，因此能源署在2023 年沒收允能風場保證金3.5億元。

能源署再次強調，股權轉移都需經原遴選委員會審查，履約能力應優於過去遴選階段方予以同意，不論 TOTAL還是後來的GIP都是如此，所以允能風場才能順利完成全數80座風力機建置，每年預計可提供24億度綠電， 截至2025年底我國離岸風電裝置容量已累計4.4GW，共474座風力機，為我國產業提供所需綠電。

能源署重申，離岸風電政策重要且複雜，希望外界勿以片面解讀的資訊，傷害我國綠電發展。

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