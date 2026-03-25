王道銀配息創新高 財管與海外布局成今年亮點

王道銀行董事長駱怡君（中）、總經理李芳遠（右3）及經營團隊，今日共同說明2025年經營績效及2026年願景（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕王道銀（2897）2025年繳出合併稅後淨利31.49 億元、EPS 0.61元的成績單，董事會已決議配發現金股利0.52元，是2017年掛牌上市以來的新高。展望今年，王道銀行董事長駱怡君表示，中小企業授信及消金業務可望穩健獲利，王道銀將積極拓展財富管理業務及海外佈局，包括取得財管2.0執照與進駐高雄亞灣專區，也籌備雪梨代表處升格分行，期望成為新的獲利引擎，多管齊下、持續為股東爭取提高股利。

王道銀行今日舉行新春記者會，董事長駱怡君細數王道銀行去（2025）年的經營績效，全年度合併淨收益99.66億元，合併稅後淨利31.49億元，個體淨收益66.9億元，個體稅後淨利18.31億元。駱怡君坦言，因中國市場景氣低迷，轉投資的日盛台駿租賃出現虧損，使集團的獲利較前一年度衰退，但日盛台駿已推動系列改善措施，希望有助其今年穩健發展。

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其他子公司方面，中華票券去年全年度稅後淨利17.96億、年增31%；王道銀創投去年獲利也達1億元；美國子行華信銀行去年稅後淨利達新台幣3.9億元，若不計入前一年度因呆帳回收的一次性收入，較前一年度成長11%，駱怡君強調，美國華信銀行在總經理李芳遠接任董事長後，全行總資產去年突破10億美元大關，正式挺進「10億美元俱樂部」（Billion Dollar Club）。

展望今年，駱怡君表示，在王道銀行本業各項業務持續穩健發展，包括在中型市場企業（MME）、財富管理、消費金融均將穩定獲利的條件下，王道銀將積極拓展財富管理業務及海外市場。

財管業務方面，香港分行已取得財管執照，在取得財管2.0執照與進駐高雄亞灣專區後，進一步推升財管業務發展。房貸業務方面，因利差有所提升，將是今年的業務發展重點；王道銀近年積極拓展數位帳戶及金融Debit卡，個人存款餘額已突破900億元，透過提供各種國內外的支付優惠，讓存戶的帳戶「動起來」。

海外佈局方面，目前王道銀行正籌備雪梨代表處升格分行，目標是在明年完成，期許未來能成為新的獲利引擎，駱怡君分析，相較於北半球的動盪，她更看好南半球相對穩定的經濟環境，因此，除了澳洲雪梨外，王道銀行也透過創投子公司在新加坡設立據點，作為進軍東南亞的重要戰略平台。

至於中國市場，駱怡君表示，目前仍存在較多的不確定性，因此採取相對審慎的策略；相較之下，香港近期則出現跨國企業回流現象，市場較以往熱絡，後續的表現有待觀察。對於中國市場，未來布局將以風險控管優先，不追求過度激進的擴張。近期王道銀行位於天津的代表處，將於4月14日遷移至上海，設立上海代表處，期望能發掘更多的金融發展機會。

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