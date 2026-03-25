博通稱台積電產能已到極限 三星電子「暗爽」可以分一杯羹

美國晶片大廠博通（Broadcom）表示，全球晶圓代工龍頭台積電的產能已達極限。南韓半導體業界人士認為，三星電子的晶圓代工部門可能從中受益。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國晶片大廠博通（Broadcom）表示，全球晶圓代工龍頭台積電的產能已達極限。南韓半導體業界人士認為，三星電子的晶圓代工部門可能從中受益。

《路透》報導， 博通實體層產品事業部行銷總監拉馬查德蘭（Natarajan Ramachandran）24日表示。台積電的產能似乎已經達到極限，就在幾年前，台積電的產能還被認為是無限的。

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《朝鮮日報》25日報導，博通是ASIC（特殊應用積體電路）市場的領導者，為Google、Meta、微軟和亞馬遜等公司提供客製化設計服務，以支援其自身的人工智慧（AI）模型。隨著AI產業的快速發展，與博通合作的需求顯著增加，而這些晶片大多由台積電量產。

與競爭對手相比，台積電在3奈米以下先進製程維持絕對優勢，導致AI晶片製造主要集中在台積電。而三星電子和英特爾等競爭對手由於良率低，難以向全球大型科技公司取得訂單。

另有分析顯示，三星電子的晶圓代工部門可能會受益於台積電的產能瓶頸。一位半導體行業人士表示：「由於三星電子的晶圓代工部門已穩定了3奈米以下先進製程的良率，因此目前已具備爭取客戶的潛力。鑑於該部門已成功拿下特斯拉等客戶的訂單，因此，鎖定那些尋求擺脫對台積電依賴的大型科技公司的訂單，並非不可能。」

《朝鮮日報》23日報導，台積電不斷提高其2奈米製程的價格，美國通訊晶片大廠高通（Qualcomm）暗示，有意使其半導體供應鏈擺脫對台積電的嚴重依賴，並強調將與三星電子晶圓代工部門繼續保持深入的合作關係。

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