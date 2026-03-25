全台首檔7.5％高票息債券ETF來了 「玉山嚴選非投債ETF」今日掛牌

玉山投信首檔ETF，玉山嚴選非投債ETF今日掛牌。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕玉山投信首檔ETF，也是國內首檔追蹤指數篩選7.5%高票息債券的玉山美元嚴選非投資等級債券ETF（00988B）今（25）日正式掛牌，看好投資人對於配息型資產的高度需求，為全台首創嚴選票面利率7.5%以上非投資等級債券ETF，並採取月配息機制，增加資金運用的彈性，最快於6月首次配息。

00988B最大特色在於「鎖定高票息」，全台首創嚴選票面率7.5%以上的非投資級債，配置上百分百投資於成熟國家，7成聚焦美國企業，透過兼具收益性與成長潛力選債方式布局，同時採取月配息設計，打造「存債」更有感的債券ETF。

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面對3月聯準會決策維持利率不變，同時保留對2026年與2027年各降息一次的利率路徑預測，00988B量化經理團隊指出，從點陣圖來看，政策立場分歧仍然明顯，而美伊戰爭引發的油價問題將是重點變數，目前市場預期降息時點可能後延，但團隊認為，整體維持相對低利率環境仍是聯準會內部的共識，而00988B追蹤指數鎖定高票息債券，在降息環境有機會為資產打下地基。

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