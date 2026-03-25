總部搬到海外也沒用！中國欲干預Meta收購 限制Manus創辦人出境

Meta收購Manus案恐遭中國政府阻撓。（歐新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕臉書母公司Meta去年12月以20億美元，收購北京蝴蝶效應公司旗下人工智慧（AI）新創公司Manus，儘管Manus總部設在新加坡，不過《金融時報》報導，中國當局已禁止Manus兩名共同創辦人離境，顯示北京企圖干預該收購案。

《金融時報》引述3名知情者披露，Manus共同創辦人肖弘與季逸超本月被中國國家發改委從新加坡召回北京，針對可能違反外國直接投資規範進行訊問，他們之後被告知不得離開中國。

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今年1月以來，北京對Meta該收購是否違反相關規範，以及可能的國安疑慮進行調查，目前審查仍在初期階段。中國此舉突顯其對珍貴的技術，尤其是AI等戰略領域落入地緣政治對手的憂慮。

被譽為中國企業家成功典範的Manus，從短短幾個月年收入便達1億美元，到被Meta高價收購，激勵了中國AI創業家追求相同的全球擴展路徑。

《金融時報》引述1名知情者報導，Manus正尋求法律援助，以化解此事件，目前沒有人遭起訴。報導說，最極端的狀況是撤銷該收購。

Manus於2022年成立，其核心團隊與總部不久便遷移至新加坡。Manus的關聯公司，比如北京蝴蝶效應科技公司仍在中國註冊，致使該交易顯得複雜。今年1月，中國商務部表示，將與其他單位評估Meta的收購是否符合中國「出口管制、技術進出口與境外投資」的法規。

路透曾報導，為了降低美中地緣政治緊張風險，越來越多中國企業將總部設在新加坡。分析師指出，這股起於美國總統川普第一任期後期的「洗星籍」（Singapore washing）趨勢，近年來越演越烈，並擴及關鍵礦產、科技與生物科技等各種領域。

路透報導說，中國中際旭創旗下光學產品製造商Terahop總部就設在新加坡；另從萬國數據服務公司（GDS）分拆成立的資料中心營運商DayOne、來自北京蝴蝶效應科技的人工智慧（AI）產品公司Manus AI，以及由AI驅動的化學合成公司ChemLex等，近期也將總部設在新加坡。不過，這些公司如Manus AI與Terahop，在官網上都沒有提及其中國背景。

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