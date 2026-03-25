中東戰火「這國總統」大呼賺到「意外財」石油收入飆升至4年來最多

受中東衝突的推動，烏拉爾原油價格上漲，進一步推高了全球基準油價。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美伊戰爭導致全球石油出口運輸大亂，衝擊國際油價，但俄羅斯正從中東戰爭中獲利，石油出口收入達到自2022年入侵烏克蘭以來的最高水平，在油價飆升和制裁放鬆的情況下，克里姆林宮正加強原油出口力度。

在全球油價暴跌背景下，美國和以色列對伊朗發動軍事行動前，俄羅斯的石油收入就已經開始下降。然而，日益緊張的局勢，最終導致2月底對伊朗發動襲擊，扭轉了這一頹勢，並在過去三週內使莫斯科的石油出口額翻倍，從1月份的日均額1.35億美元增至2.7億美元。

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俄羅斯總統普廷說：「這筆意外之財只是暫時的」，但就目前而言，莫斯科的軍事開支確實得到了極大的提升。

俄羅斯也在美國關稅豁免的延長和擴大措施中得到利益，該豁免允許買家購買3月12日之前裝船的俄羅斯原油。這項放鬆措施提振俄國對印度的銷售，儘管全球對現貨貨物的競爭導致俄羅斯旗艦烏拉爾原油在南亞國家交割時的價格高於布蘭特原油價格。

根據彭博彙編的船舶追蹤數據，最新數據顯示，截至3月22日的四周內，俄羅斯海運原油日均出口量為360萬桶。這比截至3月15日的四周增加了約16萬桶/日，但仍比聖誕節前的高峰值低約27萬桶/日。

受中東衝突的推動，烏拉爾原油價格上漲，進一步推高了全球基準油價；而美國延長一項豁免，允許印度煉油商暫時購買俄羅斯原油，大幅削減了莫斯科為將更多貨物運往中國而被迫提供的折扣。

3月運往印度的原油數量出現反彈，此前美國給予煉油商豁免，允許其購買已在海上運輸的俄羅斯原油，因此許多船隻改道駛往印度。 3月前22天的原油到港量平均為每天114萬桶，高於2月份的每天109萬桶。

船舶追蹤數據和港口代理報告顯示，截至3月22日的一週內，共有37艘油輪裝載了2850萬桶俄羅斯原油。這一數字較前一周的2779萬桶有所增加，同期裝載船舶數量相同。截至3月22日的一周，每日平均出貨量小幅上升至每天407萬桶，比去年同期增加了約10萬桶，達到近三個半月以來的最高水準。

俄羅斯烏拉爾原油從波羅的海的出口價格上漲約10美元，至每桶61.93美元；黑海原油價格也出現類似漲幅，至每桶60.22美元。太平洋ESPO原油價格上漲10.50美元，平均價格為每桶74.88美元。印度交貨價格也上漲，上漲12.70美元，至每桶82.91美元。

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