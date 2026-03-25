違規內容大減近4成！17LIVE出手整頓、AI天眼全面監控直播亂象

17LIVE發布平台內容治理成績，2025年台灣區攔截1.7萬件違規行為。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在生成式AI、短影音內容快速崛起，以及詐騙與假訊息加速擴散的數位環境下，如何在鼓勵創作者發展與維護平台安全之間取得平衡，已成為各大平台共同面臨的關鍵課題。直播社群平台17LIVE今（25）日公布最新內容治理成果，指出透過其內容監控機制「SkyEye天眼監控系統」，2025年在台灣共成功阻擋1萬7552件違規或不適當行為。

根據業者統計，2025年違規攔截件數較2024年大幅下降近40%。17LIVE說明，相關違規內容類型多元，涵蓋抽菸、不當言論、涉及色情與詐騙，以及可能衍生網路霸凌或其他違法行為等。平台認為，數據顯示長期推動的內容治理與使用者教育已逐步發酵。

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17LIVE進一步指出，隨著平台持續強化規範與宣導，主播與用戶的數位素養也明顯提升，創作者在內容產出上更趨自律，進而帶動整體社群氛圍朝向兼具娛樂性與健康互動的方向發展。

在兒少保護方面，面對各國法規趨嚴，以及AI技術可能被濫用生成兒童相關不當影像的風險，17LIVE今年亦加強與iWIN 網路內容防護機構合作，建立內容諮詢與通報機制。一旦發現疑似危害兒童安全或涉及AI生成的敏感內容，平台可即時處理並通報，強化防護網絡。

17LIVE表示，「SkyEye天眼監控系統」已從早期以人工審查與用戶回報為主，逐步進化為結合AI輔助的即時判斷機制，反映平台在內容治理與技術應用上的持續投入。

未來也將持續優化相關機制，並參考國際趨勢與跨國企業標準，進一步強化審查流程與平台規範，在維持創作自由的同時，確保內容品質與使用者安全，打造更健全的直播生態。

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