竣邦運動產品占比逾六成 越南擴產與轉單推升成長動能

竣邦-KY執行長蕭志偉今天在法說會表示，隨著全球運動服飾市場穩定成長，預期2026年運動產品的營收貢獻將突破六成。（圖取自櫃買中心直播）

〔記者方韋傑／台北報導〕機能布料設計廠竣邦-KY（4442）持續強化運動領域布局，執行長蕭志偉今天在法說會表示，隨著全球運動服飾市場穩定成長，公司預期2026年運動產品的營收貢獻將突破六成，搭配越南產能擴建與供應鏈轉移帶來的轉單效益，全年總營業額、稅後淨利力拚成長雙位數百分比。

蕭志偉觀察產業，運動服飾已逐步從功能性產品延伸至日常穿搭，帶動整體市場維持約6%至8%的年複合成長。隨著瑜伽與運動休閒（Athleisure）風潮擴大，機能性布料滲透至生活場景，市場規模持續放大，公司產品結構亦順勢朝運動領域傾斜，預期2026年占比將由目前水準進一步提升至逾六成 。

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在營運模式上，竣邦採取輕資產策略，專注於織布、染整與後加工等研發環節，並直接與品牌端合作開發產品，未透過成衣廠（Tier 1）中介，使公司能更貼近終端需求並提升產品附加價值。透過提前分析市場趨勢並提出設計方案，竣邦得以掌握開發主導權，強化與Nike、Lululemon等國際品牌的合作深度 。

成長動能方面，蕭志偉說，公司除持續深化運動產品布局外，亦將於2026年正式切入中端市場。過去高階產品雖具備較高毛利，但規模成長受限，未來透過中端產品擴大出貨量，同時維持健康毛利結構，將成為推動營收成長的重要動力。此外，新客戶開發亦逐步發酵，包括Nike SKIMS與日本伊藤忠等已於今年開始貢獻營收，其他潛在的品牌客戶亦在開發中，後續接單動能值得關注 。

關於產能布局，隨著品牌客戶加速供應鏈去中國化，東南亞成為主要承接區域，其中越南因產業鏈完整，成為運動服飾製造重鎮。蕭志偉認為，部分競爭對手因為未在越南設廠，已出現訂單轉移現象，公司憑藉既有越南據點取得轉單機會，具備核心供應商與多區域供貨優勢 。

為進一步承接需求，公司規劃興建越南二廠，並已與客戶同步進行產品開發，未來待新廠投產後，相關訂單將自中國轉移至越南生產，提升整體供應彈性與接單能力。蕭志偉強調，越南廠建置主要為回應客戶需求，並補足供應鏈缺口，預期將成為下一階段成長的重要支撐 。

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