無人機聯盟赴德參展 台灣館展示「非紅供應鏈」實力

台灣館開幕儀式吸引國內外貴賓、廠商與業界人士關注。駐德國代表處大使谷瑞生（中）、經濟部航太產業發展推動小組簡志維主任（左6）、台灣卓越無人機海外商機聯盟主席曹進平（右6）。（聯盟提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕全球最具權威性的無人載具展會XPONENTIAL Europe 2026在德國登場，「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA）展出零組件、電子模組至整機系統，完整呈現產業鏈上、中、下游整合實力，漢翔也以「無人機反制系統」參展，「台灣卓越無人機海外商機聯盟主席、漢翔董事長曹進平指出，無人機產業已成全球發展顯學，台灣近年快速崛起，產業能量持續提升，更已打造一個值得國際信賴的供應鏈體系，「非紅供應鏈」是聯盟的重要競爭優勢。

曹進平進一步指出，為強化國際辨識度與信任基礎，聯盟已彙整完成產業型錄，納入經能量盤查之優質廠商，系統性呈現台灣供應鏈實力，進一步提升國際市場對台灣的信賴。

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XPONENTIAL Europe 2026今年有36個國家、超過200家廠商參展，台灣由經濟部航太小組主任簡志維與曹進平共同率團，副主席雷虎、亞航、中光電等指標業者，以及32家聯盟成員廠商共同參與；同時，外交部無人機小組、金屬中心、工研院、航太公會及國防產業發展協會等單位亦派員出席。

曹進平表示，市場拓展為聯盟今年重要目標之一，聯盟將參與產業論壇及B2B商務交流活動，也規劃參訪德國當地多家無人機及反無人機相關廠商，深化產業對接與交流，促進台德合作契機。曹進平指出，聯盟代表產業端力量，未來將積極爭取政府對政府（G2G）之國際級訂單，以實質業務帶動產業成長，強化整體競爭力。

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