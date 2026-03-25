3大產業營業氣候測業點下滑 台經院：製造業未來半年展望樂觀

2月製造業、服務業、營建業3大產業的營業氣候測驗點均呈下滑。（台經院提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕台經院今公布3月景氣動向調查報告，2月製造業、服務業、營建業3大產業的營業氣候測驗點均呈下滑，主因春節工作天數減少，並非中東戰事直接影響。台經院景氣預測中心主任孫明德指出，未來半年製造業景氣，廠商多認為中東戰事也不會持續太久，未來半年展望依然樂觀。

2月製造業營業氣候測驗點96.41點、月減2.10點，結束連7月的上升走勢，主因是國內製造業在農曆春節連假下工作天數減少，2月出口、生產與外銷訂單表現較1月明顯下滑，使廠商對當月景氣看法轉趨保守。

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台經院景氣預測中心主任孫明德說明，製造業廠商對2月景氣看法與1月相比，看好的減少，看壞的增多，主因是2月春節工作天數較少，且當時還沒有中東戰事的問題，2月沒有1月好並非中東戰事因素所致；至於未來半年製造業景氣，廠商多認為中東戰事也不會持續太久，未來半年展望依然樂觀。

2月服務業營業氣候測驗點94.55點、月減0.87點，結束連4月的上升走勢，主因受節慶效應帶動，旅遊與餐飲需求明顯升溫，餐旅業營運動能轉強，對當月景氣多持正向看法，但是2月工作天數少影響金融業，金融相關產業雖受股市上漲支撐，核心存放款與財富管理業務維持成長，但金融業受交易天數減少影響，券商經紀手續費收入下滑，對景氣看法轉趨審慎。

2月營造業營業氣候測驗點95.81點，月減4.11點，連續2個月下跌，主因是土石方新制執行問題尚未完全解決，部分工程出現延宕或停工情形，加上工作天數減少，景氣轉為下滑。展望未來，隨政府陸續提出配套措施、公共建設持續推進，以及AI帶動科技廠建廠需求延續，未來半年景氣可望逐步回穩。相較之下，不動產市場受信用管制持續、資金環境偏緊影響，交易量明顯下滑，即使央行對自然人第二戶貸款成數略有放寬，短期內房市景氣仍難擺脫低檔盤整格局。

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