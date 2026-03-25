eTag聯手台塑石油 點數可折抵國道通行費

台塑石油F幣即日起開放兌換「eTag POINTS」。（遠創智慧提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕遠通電收子公司遠創智慧今天（25日）宣布，為慶祝ETC邁入20周年，以及uTagGo合作停車場突破3500場，推出全新「eTag POINTS」，包括「eTag銀行自動儲值」及「eTag停車扣繳」都能累積點數。

遠創智慧表示，面對近期國際局勢導致油價震盪飆漲，即日起再聯手「台塑石油F幣」兌換eTag POINTS，最高可全額折抵國道通行費、全台路邊及uTagGo合作停車場停車費，實質減輕開車族行車負擔。

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遠創智慧表示，「eTag POINTS」採1點抵1元的直覺換算，回饋機制透明且便利，首波針對使用五家聯名行信用卡，且同時申辦「eTag自動儲值」與「停車扣繳」的uTagGo會員，祭出兩大累點活動，活動一是儲值回饋，eTag銀行自動儲值每次成功儲值400元，即可獲得eTag POINTS 1點；活動二是停車累點，每月停車費實際扣款金額每滿400元回饋eTag POINTS 1點、滿800元送2點，以此類推。

遠創智慧國內事業處資深協理許耀勳表示，因應點數經濟趨勢，eTag POINTS具備極高的應用彈性，除即日新增的「台塑石油F幣」，已串聯HAPPY GO、OPENPOINT、全家Fa點及台新銀行Richart等各大生活平台，民眾可將日常消費累積的點數轉換為eTag POINTS。

遠創智慧攜手遠通電收表示，提升民眾通行國道及停車便利，5月底前，於指定景點的uTagGo合作停車場停車，即可參加「玩遍台灣抽旅遊金」活動，有機會抽中3萬旅遊金與全年路邊停車免費大獎。活動網址與停車場列表（https://www.utaggo.com.tw/campaign/page/a/45c9db18-3e1a-4f88-9eaa-14f660080b55）。＃

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