屏縣財稅遠距視訊服務創新高 年逾1.7萬件創新高

屏東縣長周春米（中）表揚財稅遠距視訊服務優秀服務據點，圖為獲獎的戶政所。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為提升縣民洽公便利性，屏東縣政府財稅局積極推動遠距視訊服務，也逐漸受到民眾認同，服務案件連年攀升，去（2025）年超過1.7萬件創新高，屏東縣長周春米今（25）日頒獎表揚11個績優服務據點。

透過遠距視訊服務，鄉親前往鄰近據點即可輕鬆洽辦稅務相關業務，屏縣自2016年建置初期服務量只有682件，而到去年已突破1萬7800件，成長超過25倍，顯示服務深受民眾肯定，不但大幅節省時間，更降低交通成本，便民效益顯著。

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屏東縣府財稅局表示，遠距視訊服務的成功推廣，離不開全縣各據點的支持與合作。為表彰優秀服務據點，經評選後，2025年度共有11個績優據點獲獎，包括三地門鄉公所、獅子鄉公所、瑪家鄉公所、高樹鄉公所、佳冬鄉公所、琉球鄉公所、鹽埔鄉公所、內埔戶政事務所、枋寮戶政事務所、萬丹戶政事務所及東港戶政事務所林邊辦公室。

財稅局指出，未來將持續優化遠距視訊服務，積極提升系統效能，期望讓更多縣民受惠。詳細資訊可進入官網查詢（ https://reurl.cc/Y4rvGa ）。

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