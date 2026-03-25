程泰工具機展接單目標2億元首日快達標 擬下半年漲價

程泰集團會長楊德華。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣工具機展睽違8年返回台中舉行，程泰（1583）會長楊德華表示，部分中東歐的代理商受到戰火波及、無法前來，但此次接單金額目標約2億元，首日就有南非、台灣忠實客戶預計下單近1.5億元。

楊德華指出，近期中東戰爭推升原物料等成本，加上中國鋼材減量生產，鑄件材料價格有支撐，而工具機景氣過去幾年低迷，價格較差，目前會視戰爭情況，不排除在下半年調漲。

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他談到，近期工具機接單好轉，包括來自半導體、能源、軍工、航太、較佳，另外客戶也擔憂成本不斷上升，加上競爭對手日本業者交期也都要5個月以上；目前程泰在手訂單6億元、能見度到第二季末，亞崴則是約11億元、能見度到第三季。

有關近期營運，楊德華提到，亞崴接獲美國軍工大廠BAE近200萬美元訂單，2月開始交貨，至於程泰近期也接獲三台1000萬訂單，包括雙主軸、自動上下料系統及走心式車床，預計第二季交貨完畢。

楊德華也對今年景氣展望抱持樂觀態度，整體工具機景氣今年會好轉，但不會非常熱，而好轉訊號在戰爭結束或下半年可能會更明朗。

對於台灣工具機展首度在台中國際會展中心舉辦，他表示，人力、運費等費用較台北省，不過，此次中東歐代理商因戰爭影響取消來台。但仍有南非、韓國、義大利代理商在首日就造訪，另外還有泰國、馬來西亞、印度等代理商預計拜訪。

此外，台中有「前店後廠」優勢，會展距離程泰工廠車程約15分鐘，他認為，台灣工具機展在台中舉辦未來就會是常態。

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