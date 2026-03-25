亞股勁揚台股大漲 今年漲幅15.45％居亞股第二

亞股勁揚台股大漲，外資回補推升市場情緒。台股創史上第七大漲點，外資動向成後市關鍵。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕法人今天（25日）表示，由於中東局勢好轉，國際油價回落，帶動亞洲主要股市上漲走高。根據統計，今天截至下午15:30左右，主要亞股紛紛大漲走高，包括：日經225上漲2.82%、中國上海上漲3.07%、台灣加權指數漲2.54%、南韓上漲1.59%、香港漲0.70%及新加坡漲0.67%等；如果將時間拉長，從今年以來截至3月25日為止，台股累計漲幅為15.45%，是亞股漲幅第二大，僅落後南韓。

首先，檢視台股表現，大盤指數今天開高走高，終場上漲826.87點，為歷史第7大收盤漲點，收在33439.11點。在資金動能方面，已經連續四個交易日大賣台股的外資，今天反手回補買超363.27億元，不過，外資法人這波大賣超，已經讓台股大失血。

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分析師表示，由於外資3月大舉出脫賣超台股，累計賣超暫居史上排名二大，顯示外資空方仍居上風。

其次，若檢視今年以來截至3月24日為止，全球股市漲幅變化，其中，台股表現相當出色，今年累計漲為12.60%，漲幅表現排名全球第七、亞洲第二強。

至於全球股市漲幅前六名，依序為委內瑞拉246.43%、南韓31.79%、挪威股市19.54%、以色列17.51%、土耳其14.82%以及巴西股市13.27%。

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