新債王岡拉克：黃金跌回好價位 現在進場布局好時機

有「新債王」之稱的雙線資本創辦人岡拉克（Jeffrey Gundlach）。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美伊緊張局勢引發股市震盪、油價飆升，也拖累黃金持續下跌，與1月底高點相比，金價已回落約14%。對此，知名債券投資人、雙線資本（DoubleLine Capital）創辦人、「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）表示看法，稱黃金現已回到具吸引力的價位，認為現在是進場布局的好時機。

《Medium》報導，岡拉克近日接受CNBC 節目《Closing Bell》專訪時指出，去年黃金行情曾超出他的預期，金價一度突破他設定的4000美元（約新台幣12.7萬元）目標價，接近5500美元（約新台幣17.5萬元）。但近期金價回落至他原先預測的水平，反而呈現出投資價值。

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岡拉克認為，現在是增加黃金持倉以及商品投資的非常好時機，並補充表示，即便黃金在2026年初表現較弱，但他仍看好長期持有。

報導指出，岡拉克發表上述言論時，正值市場波動加劇之際，高收益債利差擴大60至70個基點，但恐慌指數（VIX 指數）仍低於30，顯示投資者情緒尚可控。

岡拉克在受訪時，強調資產支持證券表現穩定，但同時也指出在股票表現疲弱、資金轉向商品的重新估值階段，黃金的吸引力仍存在。

儘管市場有所回調，但受通膨擔憂和美元走弱的提振，黃金年內漲幅仍超過46%。管理數十億固定收益資產的DoubleLine認為，在固定收益利差擴大的情況下，實物資產（像黃金）仍很值得持有。

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