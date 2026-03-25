RSAC2026首設「臺灣館」 數發布攜手8大資安企業布局全球供應鏈

RSAC2026臺灣資安館開幕式，多個國際與僑界重要機構代表共同參與。（數發部提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕數位發展部（以下簡稱數發部）為推動臺灣資安產業發展並積極拓展國際市場，於22日至3月26日率團前往美國舊金山，參與全球最具指標性的資安盛會「RSAC™ 2026 Conference」。

此次由部長林宜敬親自領軍，並首度於會場設立「CYBER TAIWAN PAVILION（臺灣資安館）」，整合國內資安產業能量，向國際展示臺灣在AI資安防禦、後量子密碼與零信任架構等關鍵領域的自主研發成果，展現臺灣從硬體製造邁向「全球可信賴數位供應鏈關鍵夥伴」的轉型實力。

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數發部指出，RSAC為全球資安政策、技術與產業交流的重要平台，每年吸引各國政府與企業參與。本次臺灣資安館以「Enabling a Trusted & Resilient Supply Chain」為主題，在林宜敬部長見證下正式揭幕，並邀請馬里蘭州政府商務部、美國在台協會、駐舊金山臺北經濟文化辦事處，以及多個國際與僑界重要機構代表共襄盛舉。

林宜敬部長致詞時表示，臺灣掌握超過九成五的先進AI晶片製造能力，因而更需強化涵蓋上下游的民主供應鏈資安防護，以防範駭客滲透與攻擊。他亦指出，臺灣每日面臨逾260萬次網路攻擊，雖帶來嚴峻挑戰，卻也驅動資安產業持續精進與成長。

本次數發部率領中華資安、全景軟體、杜浦數位安全、匯智安全、奧義智慧、優倍司、鴻璟及一安智能等8家業者參展，除展現臺灣在資安領域的技術實力與創新成果外，更協助業者登上國際舞台，直接對接全球市場需求，深化與國際資安生態系的連結。

此外，訪美期間數發部亦積極安排產業鏈結活動，帶領參展業者與國際半導體產業協會（SEMI）及多個北美重要臺商與科技組織進行交流，協助業者拓展商機、洽談潛在客戶與策略合作夥伴，進一步提升臺灣資安解決方案在國際市場的能見度與競爭力。

數發部強調，未來將持續以「資安技術自主化」、「資安產業規模化」及「資安市場國際化」為推動主軸，透過建構在地驗證與測試能量、推動產業接軌國際標準，並深化與國際夥伴的合作關係，協助臺灣資安業者穩健拓展海外布局，逐步將臺灣打造為全球安全、可信賴且具韌性的數位供應鏈核心節點。

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