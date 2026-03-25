還有機會！超級紅包頭獎2000萬 還有1個未刮出

台彩表示，今年截至3月22日止，公益彩券銷售金額達898.9億元、年增4.24%。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台彩今公布開年以來銷售成果，今年截至3月22日止，公益彩券銷售金額達898.9億元、年增4.24%，其中刮刮樂銷售637億元、年增9.34%，創下新高，電腦型彩券銷售253.27億元、年減6.37%，主因威力彩頭獎累積金額差異與BINGO BINGO賓果賓果加碼方式影響，買氣稍降。台彩指出，新春限定的「2000萬超級紅包」刮刮樂，頭獎2000萬還有1個未刮出。

台彩今舉辦媒體春酒，公布2026年開年至今的銷售成果，儘管2025年締造公益彩券史上單年度業績新高，今年第1季業績表現持續亮眼，截至3月22日止，2026年公益彩券銷售金額累積達898.9億元、創下新高。台彩董事長黃志宜表示，農曆春節是彩券傳統銷售旺季，買張彩券試試新春好手氣儼然已成過年期間親朋好友聚會及闔家團圓不可或缺的儀式感，彩券同時還能作為公司行號或親朋好友的饋贈禮物，也讓近幾年農曆春節期間公益彩券業績突飛猛進。

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台彩指出，立即型彩券今年在農曆春節前發行的千萬、百萬獎項及總獎金均刷新歷年紀錄，且過年後市場買氣仍持續暢旺，今年春節後已有三波刮刮樂產品上市，截至3月22日止，「2000萬超級紅包」頭獎2000萬還剩下1個，民眾想要成為千萬富翁仍有機會。電腦型彩券也是頻傳開獎消息，迄今為止，今年已經誕生19位頭獎得主，包括16位大樂透頭獎及3位威力彩頭獎得主，比起往年的開獎次數，今年截至3月22日，共開出13次大樂透、2次威力彩頭獎，是2014年以來同期開出頭獎次數最多的1年。

展望今年，黃志宜表示，穩健提升公益盈餘與照顧弱勢就業是台灣彩券持續努力的目標，期望在去年業績基礎上實現微幅成長，今年度銷售目標為1700億元。他強調，穩健的業績將轉化為更豐沛的公益彩券盈餘，持續挹注地方社會福利、老人、兒童照護以及弱勢就業等領域，確保每一張公益彩券背後的善意可以發揮實質效益，讓社會的正向力量持續擴散，提供民眾一個真正充滿希望、樂趣與關懷的公益彩券。

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