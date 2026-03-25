台積電美國新廠動工前「訂單已全滿排至2027年」 5大客戶搶著要 確保未來10年可見度

台積電憑藉著已鎖定的訂單，成為人工智慧持續擴張的最大受益者之一，這些訂單也保障了其未來的收入來源。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧的繁榮並未因為國際情勢緊張而受到衝擊，台積電位於亞利桑那州的新Fab 4 工廠的建設尚未開始，但其產能已排滿至2027年底，這再次有力地證明了市場需求的持續旺盛。

儘管人們一直擔心人工智慧需求可能會降溫，但輝達 、博通等公司的最新財報表明，人工智慧的繁榮並沒有放緩的跡象。輝達公佈2026財年第四季創紀錄的營收，達到681億美元，年增73%。在人工智慧的推動下，其資料中心業務營收飆升75%，達到623億美元。博通同樣實現人工智慧業務的爆炸性成長，其人工智慧業務營收翻倍，達到84億美元，高階主管預測到2027年人工智慧晶片銷售額將超過1000億美元。

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輝達和博通這些業績超出預期，證實超大規模資料中心營運商和科技巨頭仍在持續向人工智慧基礎設施領域投入數十億美元。

台積電本身也取得令人矚目的業績，與人工智慧產業的蓬勃發展相呼應。2025財年全年，台積電營收成長36%至1220億美元，每股收益飆升51%至10.65美元，主要得益於3奈米和5奈米晶片為人工智慧伺服器和高效能運算提供動力。

台積電2025年第四季獲利成長35%，創歷史新高。該公司目前預計2026年營收將成長近30%，超過許多分析師的預期，同時資本支出也將增加高達560億美元。

2026年初的數據進一步印證這個趨勢。受人工智慧訂單持續成長的推動，1月和2月營收年增近30%。先進製程（7奈米及以下）已佔晶圓營收的77%，使台積電成為人工智慧時代不可或缺的代工廠。

值得注意的是，台積電最大的客戶蘋果、超微、博通、輝達和高通，都在爭相確保美國本土的供貨。儘管亞利桑那州的報價比台灣高出25%到30%，這些公司仍明確要求台積電擴大在亞利桑那州的產能。

台積電董事長魏哲家證實這些需求，並指出美國客戶釋放了強烈的信號，他們願意支付更高的價格以確保產能，儘管面臨地緣政治風險和台積電晶片可能被加徵關稅的困境。

外媒Barchart報導，台積電這種願意承擔更高成本的意願凸顯先進半導體的重要性；對於人工智慧領域的領導企業和智慧型手機巨頭而言，供應安全如今比價格更為重要。台積電憑藉著已鎖定的訂單，成為人工智慧持續擴張的最大受益者之一，這些訂單也保障了其未來的收入來源。

台積電位於亞利桑那州的Fab 4工廠在動工前就已售罄至2027年底，這充分說明了當前及未來市場需求的強勁程度。該專案不僅鎖定了未來數年美國市場的高價產能，降低主要客戶的地緣政治風險，也確保台積電未來十年的營收可見度。

曾經令投資人擔憂的產能限制，如今看來反而成了優勢而非劣勢，因為這家晶圓代工巨頭正將人工智慧領域永無止境的需求轉化為持續的獲利能力。

對投資人而言，這種訂單超前預售狀態鞏固台積電作為人工智慧基礎設施終極參與者的地位，意味著隨著半導體超級週期的持續推進，其利潤率將持續擴大，市場份額將持續增長，股價也將持續上漲。

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