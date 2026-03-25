元大人壽、元大投信聯手，投資型保單也能連結全新美元投資帳戶。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕為因應民眾需求，元大人壽針對「元元致富」系列投資型保險商品新增兩檔外幣計價的選擇，並與元大投信攜手推出「元大人壽全權委託元大投信投資帳戶-財富雙利（月撥回）」，聚焦全球標的，鎖定產業主題趨勢，投資型保單也能連結全新美元投資帳戶。

元大人壽表示，考量美元作為全球主要儲備貨幣，具備國際流通性，能分散風險、提升資產安全性，推出兩檔美元計價的選擇，無論是「元大人壽元元致富外幣變額萬能壽險」或是「元大人壽元元致富外幣變額年金保險」，都能滿足客戶美元資產規劃的需求，可靈活配置投資標的，還可結合高保額壽險保障，無論是準備退休金、海外置產或累積子女教育金都是很好的投資工具。

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此外，元大人壽也攜手元大投信推出全新「元大人壽全權委託元大投信投資帳戶-財富雙利（月撥回）」，該投資帳戶廣納全球標的、鎖定產業主題、聚焦ETF，分散市場與資產配置，多元評分指標掌握趨勢產業標的，風險偵測機制靈活調整股債資產比重、強化下檔保護力，還有機會月月享有資產撥回。

元大人壽解釋，無論是原來就持有台幣計價的「元元致富」系列投資型保險商品，或是新投保美元計價的「元元致富」系列投資型保險商品，皆可選擇連結「元大人壽全權委託元大投信投資帳戶-財富雙利（月撥回）」。

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