半導體與AI需求強勁 帶動ETF績效半年暴衝5成

投信機構表示，今明兩年企業獲利前景看好，也帶動今天台股各類主題ETF中，半導體主題ETF股價表現耀眼。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股今天（25日）反彈上漲，終場收在33,439.11點，指數大漲826.87點。其中，台股半導體產業，扮演全球AI成長火車頭，不論先進製程、記憶體、ASIC及設備耗材等族群，今明兩年企業獲利前景看好，也帶動今天台股各類主題ETF中，半導體主題ETF股價表現耀眼。

投信法人表示，由於美國總統川普延遲對伊朗能源基礎設施發動攻擊的計劃，舒緩市場對中東局勢升級的擔憂，因此，激勵台股25日多頭攻勢猛烈，並且帶動台股主被動ETF股價噴發。

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根據CMoney統計，台股原型ETF自3月以來，儘管股價隨大盤表現疲弱，不過，從近半年來看，仍有不少「被動ETF」績效表現脫穎而出，包括台新臺灣IC設計（00947）、新光臺灣半導體30（00904）兩檔，半年來分別強彈55.39%、49.79%，在同類型ETF績效，表現名列前茅。

另外，檢視「主動式台股ETF」中，主動統一台股增長（00981A）近6個月也上漲48.99%，成為主動式台股ETF表現最佳。

至於整體「台股原型ETF」中，近半年股價漲幅超過4成，共有7檔出線，根據統計，包括：富邦台灣半導體（00892）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、野村臺灣新科技50（00935）與中信小資高價30（00894）等，多屬於半導體及科技型。

進一步分析，台股半導體、科技型ETF主要配置績優電子股或龍頭股，受惠產業基本面佳及企業獲利面有撐，以及中長線股價表現仍具成長動能，分析師強調，儘管3月中東戰火波及，但股價回檔吸引投資人撿便宜。

台新臺灣IC設計（00947）經理人黃鈺民表示，受惠AI與HPC高效能運算需求強勁，半導體產業鏈除先進製程產能嚴重供不應求外，實體AI最被看好的自駕車、機器人兩大熱門產業，正引爆記憶體產業出現產能「大遷徙」，包括高階車載對 DRAM（隨機存取記憶體）的需求量將由現行的 16GB 基準，跨代跳升至 300GB 等級。這不僅象徵單車記憶體容量成長超過18倍，更意味著未來的智慧車將等同於一台「移動式 AI 超級電腦」。

另外，由端點運算（Edge AI）引發的「海量存取需求」正全面蔓延至企業端基礎建設，受限於全球記憶體資源向高階規格全面傾斜，部分需求甚至因產能限制而未能完全承接，反映出從車載端到資料中心，AI 算力升級正引發一場前所未見的儲存硬體爭奪戰，帶動台廠記憶體與半導體股，正重返AI海量化後的結構性行情，中長線股價成長不容小覷。

對此，台新投信表示，2026年台股基本面佳、企業獲利成長強勁，投資人超前部署台股績優生，可優先鎖定半導體相關ETF。

台新投信ETF投資團隊建議，當前台股投資人，看好記憶體或半導體後市，建議應從單押利基個股方式，轉向布局整體產業的被動投資，較能完整鎖定產業關鍵受惠者的股價輪動效益；以台新臺灣 IC 設計動能 ETF （00947）來看， 是台股原型ETF中，持有記憶體產業權重最高的 ETF，即鎖定台股高純度的「IC 設計 + 記憶體」的優質被動投資組合。

根據台新投信官網統計，台新00947截至2026/3/24止，持有記憶體族群配置高達3至4成，核心持股涵蓋華邦電（10.37%）、南亞科（9.34%）、旺宏（8.95%）及群聯（7.49%），精準鎖定在此波 AI 轉型中，具備高技術門檻與訂單承接能力的台廠領頭羊，是投資人追求半導體「高純度IC設計+記憶體」的投資首選，可以直接參與全球AI基建多頭新牛勢。

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