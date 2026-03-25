新興市場拓展有成 鈊象網路遊戲授權進軍南非

新興市場拓展有成，鈊象董事長李柯柱今日舉行法說，表示網路遊戲授權進軍南非。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕遊戲股王鈊象（3293）今日舉行法說會，去年全年稅後淨利108.51億元、年增19.7％，寫下歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）38.51元；董事長李柯柱表示，去年仍是豐收的一年，今年除持續深耕東南亞市場外，還會將更多研發動能投注在歐、美市場，同時取得南非的網路遊戲授權營運許可、遊戲已經上線，預期成長動能還是網路遊戲授權，預估營收仍穩定成長。

受到網路遊戲授權持續拓展海外市場，再加上優化產品內容之故，去年鈊象營收220.33億元、年成長19%，去年網路遊戲授權、網路遊戲APP及商用遊戲機營收估比68%、29%及3%，EPS來到38.51元，毛利率更由97%提高至98%。

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展望2026年，今年1-2月營收40.71億元、年成長16%，主要是網路遊戲授權營收年成長達32%，網路遊戲APP、商用遊戲機營收較去年同期減少，至於今年1-2月網路遊戲授權、網路遊戲APP及商用遊戲機營收占比分別達72%、26%及2%，李柯柱認為，在網路遊戲授權部分，預期將延續2025年的成長動能，表現可望持續亮眼。

他也表示，以地區營收來看，去年東南亞占54%、台灣20%、美國10%、中國7%、日本2%，以今年1-2月營收比重來看，東南亞54%、台灣18%、美國13%、中國6%、日本2%。

李柯柱說，鈊象除持續深耕既有的東南亞市場外，已將更多的研發能量投注在成長潛力更大的歐、美市場，為實現市場多元化發展，也拓展南非市場，已取得當地政府認證與營運執照，預期2-3個月後將有營收可貢獻，其他地區也持續在努力中，因此，預估網路遊戲授權營收會持續穩定成長。

在網路遊戲APP部分，主要有明星三缺一、金猴爺、金好運及滿貫大亨等除穩固台灣市場，將持續深耕海外市場，預期網路遊戲APP今年營收與去年持平；至於商用遊戲機部分，主要市場仍以中國及美國為主，預期商用遊戲機今年營收小幅成長。

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