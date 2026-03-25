伊朗停火也救不了油價？高能源價格恐成新常態 外媒「坦白說」

外媒指出，即使伊朗實現停火，世界市場上的能源和其他商品價格也不會立即下降。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國與伊朗的衝突推升國際油價至每桶百美元以上，並引發全球金融市場震盪。如今，美國政府向伊朗遞交一份包含15項條款的和平方案及停火提議，試圖終結中東戰爭。

專家卻表示，即使伊朗實現停火，世界市場上的能源和其他商品價格也不會立即下降，其關鍵原因在於中東能源基礎設施已遭到嚴重破壞，供應鏈受損並非一夕可修復，市場仍將面臨持續性的供給壓力。

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加拿大《環球郵報》報導，美國和以色列對伊朗的空襲，以及德黑蘭對該地區其他國家的報復性攻擊，已對能源基礎設施造成嚴重破壞，並導致石油和天然氣的生產和煉製暫停，包括石油產品、天然氣、化學產品和化肥已出現長期短缺的風險，並意味著這些商品的價格將居高不下。

Rystad Energy顧問萊爾斯（Tom Lyles）表示，這場衝突使全球每天約1500萬桶液化天然氣、原油與石油產品無法順利供應至市場，進一步壓縮供給。他強調，戰事拖得越久，恢復正常供應鏈的難度就越高，而歷史上幾乎沒有可供參考的案例，顯示這次危機的規模與複雜度前所未見。

此前《紐約時報》也報導，中東局勢升溫不僅推升油氣價格，連帶影響糖、肥料、鋁與氦氣等多項對全球經濟至關重要的商品，顯示衝擊已全面外溢至大宗商品市場。

另一方面，美國總統川普表示，近期美伊雙方已進行「非常良好且具建設性」的談判，並將持續磋商；同時下令延後對伊朗能源設施的潛在攻擊五天。但伊朗外交部則否認與美方直接談判，僅透過中間人傳達立場。

分析師指出，即便中東戰火歇停已露出曙光，但市場面臨的核心問題仍在於供應端受損，這意味著能源價格的壓力，短期內難以明顯緩解。

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