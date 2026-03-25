鴻海攻太空資料中心 鴻佰攜美企布局軌道AI基建

技術架構上，鴻海集團與Ramon.Space雙方將合作推動「軌道端運算」與「分散式系統」發展。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕隨著人工智慧（AI）應用快速擴張，資料處理需求從地面延伸至太空，鴻海科技集團旗下伺服器廠鴻佰科技（Ingrasys）攜手美國太空運算公司Ramon.Space目標共同打造太空資料中心，將運算與儲存能力推進至近地軌道端，布局新一代AI基礎設施市場。

業界指出，隨著衛星與軌道端資料量快速成長，傳統以地面資料中心為核心的架構逐漸面臨瓶頸，包括資料回傳延遲、頻寬限制，以及電力與環境條件等挑戰，皆使即時處理能力受限。相較之下，將運算與儲存節點直接部署至軌道，可在資料生成當下即完成處理，大幅降低對地面傳輸依賴，成為下一階段資料中心架構的重要發展方向 。

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在技術架構上，鴻海集團與Ramon.Space雙方將合作推動「軌道端運算」與「分散式系統」發展，透過將運算、儲存與通訊能力整合至衛星與相關平台，使資料能在太空即時處理與分析，並支援新一代軟體定義衛星（software-defined satellites）與分散式系統運作，強化整體資料處理效率與彈性。

Ramon.Space長期投入太空運算技術，已在抗輻射設計、運算效能、自主運作與散熱管理等關鍵技術上建立基礎，鴻佰則憑藉伺服器與儲存平台的製造能力，負責相關產品量產與規模化推進，雙方形成「技術開發＋量產落地」的互補模式 。

鴻佰指出，此次合作將在既有基礎上進一步推進，未來將從原型設計與測試階段出發，逐步邁向可量產的太空資料中心產品線，並朝實際部署與長期營運目標前進，協助整體產業從概念驗證走向基礎設施化 。

從應用面來看，太空資料中心未來將支援地球觀測、通訊服務、政府任務及各類新興太空應用，並與既有地面資料中心與雲端架構形成互補。隨著AI運算需求持續擴大，資料處理架構正由集中式走向分散式，運算能力由地面延伸至軌道，市場看好AI基礎建設正進入全新階段。

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