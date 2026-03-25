劉揚偉登華府論壇提三核心原則 AI加機器人成就美國製造

劉揚偉提到，隨著AI與自動化導入，即便美國廠區人力規模有限，仍可創造高度產值。（圖取自直播）

〔記者方韋傑／台北報導〕美國「國會山莊與矽谷論壇（Hill & Valley Forum）」於華盛頓登場，鴻海（2317）董事長劉揚偉受邀出席並指出，隨著人工智慧（AI）與機器人技術導入，過去高度依賴人力的製造模式正快速轉變，「AI+自動化」已讓原本受限於人才短缺的美國，具備發展製造業的可行性。

劉揚偉表示，過去一條產線通常需要30至40人操作，但在AI與自動化導入後，如今僅需約5人即可完成相同工作，大幅降低對人力與技術人員的依賴。劉認為，這樣的轉變，使得過去因缺乏熟練工程師與技術人員而難以發展製造的地區，如美國，也能重新建立製造能力。

請繼續往下閱讀...

劉揚偉進一步指出，AI與機器人技術正改變全球製造邏輯，不僅提升效率，也同步降低成本，成為企業競爭力的關鍵。劉揚偉強調，「速度」在製造業中扮演關鍵角色，除了影響市場反應能力，也直接關係到成本結構與營運效率。

在此次論壇中，劉揚偉也分享製造業成功的三大核心原則，包括「速度（Speed）」、「品質（Quality）」與「規模（Scale）」，企業若要在全球製造競爭中勝出，必須同時具備這三項能力，缺一不可。 劉揚偉指出，隨著AI與自動化導入，即便美國人力規模有限，仍可創造高度產值，預估僅1萬名員工即可在美國創造約1000億美元營收

從實際營運來看，鴻海目前在全球資通訊（ICT）設備生產中占比約44%，在AI伺服器領域市占也超過40%，展現在全球製造體系中的關鍵地位。 此外，鴻海近年積極擴大美國布局，目前已於18個州設有50個據點，員工數約8000人，預計今年底將超過1萬人。

市場觀察，隨著AI、機器人與先進製造技術持續演進，製造業正從「勞力密集」轉向「技術密集」，而鴻海透過規模、速度與技術整合優勢，正逐步成為連結美國政策與全球供應鏈的重要角色。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法