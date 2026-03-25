是誰？川普暫緩轟伊前15分鐘 神秘交易員重押185億做空原油

有神祕交易員在川普宣布與伊朗進行和談前15分鐘，在原油價格上重押5.8億美元（約新台幣185.4億元）做空，引發討論。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普23日上午突宣布暫緩攻擊伊朗能源設施，導致油價瞬間暴跌，不過在川普「TACO」（Trump Always Chickens Out，川普總臨陣龜縮）前15分鐘，竟有神祕交易員在原油價格上重押5.8億美元（約新台幣185.4億元）做空，引發討論。

根據《路透》報導，美國總統川普23日上午11點05分在「真實社群」（Truth Social）突發文，稱與德黑蘭方面就結束伊朗戰事進行了「富有成效的對話」，宣布停止攻擊伊朗能源設施5天，消息一出立刻讓布蘭特原油價格大跳水，在短短數分鐘內一度大跌15%。

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不過倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據顯示，在當日上午10點49分至10點50分之間，有神秘交易員在石油市場賣出大量空單，短短1分多鐘，湧現約6200筆、總價值5.8億美元的布蘭特原油（Brent）與西德州中級原油（WTI）期貨合約交易，15分鐘後川普發布聲明，油價應聲下跌，預估這名神秘的交易員獲利超過1億美元（約新台幣32億）。

有市場分析師直言：「很難相信這是一次隨機交易，不僅讓人質疑，誰會在川普發文前15分鐘大量作空原油期貨。」另一名交易員也指稱，在市場沒有出現任何重要經濟數據或政策驅動下，突出現如此巨單交易「非常不尋常」。

針對外界對內線交易質疑，白宮發言人德賽（Kush Desai）出面嚴正駁斥，稱政府的唯一目標是為人民謀福利，絕不容忍任何人利用內線消息牟利。

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