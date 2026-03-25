英特爾︰CPU調整價格是反映成本 今年缺貨難解

英特爾（Intel）業務行銷事業群副總裁暨台灣區總經理莊蓓瑜（左二）。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／台北報導〕英特爾（Intel）業務行銷事業群副總裁暨台灣區總經理莊蓓瑜今指出，AI算力推向終端包括AI PC、邊緣運算是長期不可擋的趨勢，即便短期有記憶體漲價、供應鏈缺貨的挑戰，英特爾正透過內外部產能多元化、與客戶及代理商的即時溝通，以因應供應鏈挑戰與需求波動，缺貨狀況逐步緩解中，但預期今年供應要追上需求仍有難度，針對CPU漲價問題，她也明確坦承是為了反映成本。

英特爾今舉辦新一代Core Ultra處理器發布暨最新AI PC體驗會，最新的處理器平台包含Intel® Core™ Ultra 系列3與Intel® Core™ Ultra 200HX Plus行動處理器、Intel® Core™ Ultra 200S Plus 桌上型處理器，以及Intel® Core™ Ultra系列3邊緣運算處理器，結合25家客戶，展示超過60台以Core Ultra系列處理器的終端裝飾，將AI算力普及到終端設備。

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面對NVIDIA推出ARM處理器與伺服器新CPU缺貨，英特爾如何應對？莊蓓瑜受訪表示，供應鏈挑戰例如缺貨與排程是產業共通性問題，狀況可望逐步緩解，英特爾將透過內外部產能多元化與客戶的動態調配，應對AI需求快速變化所造成的排程困難與壓力。AI PC與終端算力為長期趨勢，即便短期有記憶體供應挑戰，英特爾認為混合式AI架構是普及關鍵，終端與邊緣算力趨勢不可逆。

COMPUTEX 2026將於6月登場，英特爾執行長陳立武將受邀來台發表專題演講，莊蓓瑜指出，陳立武屆時將會發表從雲到端的新一代AI願景，策略非單一產品，而是系統整合、軟體設計與生態開發的整體解決方案。至於18A製程進度或代工議題，代工業務持續專注並尊重客戶保密協議，相關宣布由公司統一說明。

業界傳出英特爾CPU漲價，莊蓓瑜坦承，價格調整反映成本，主要依據供應鏈製造成本變化，並非單純需求因素；公司會定期檢核並提前與客戶溝通，沒有固定漲價時間表，各客戶合約與產品組合不同，也沒有統一標準。她並認為，AI應用由訓練轉向推理後，CPU在整體運算流程中的重要性提升，角色更為吃重。

至於供應何時能跟上PC與伺服器需求？莊蓓瑜表示，需求變動極快，加上產業交付週期長、AI熱潮下客戶需求不斷變化，導致排程困難，非單純缺貨，這是全產業挑戰，今年內要追上需求仍有難度，但狀況正逐步緩解。英特爾也規劃擴增供應商。

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