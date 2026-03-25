台塑新智能通過國家級消防認證，打造最安全儲能系統。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑新智能宣布旗下電池儲能系統宣布取得台灣首張國家級指標性消防安全認證報告，證實系統於極端熱失控條件下仍具備高度穩定性及卓越安全防護機制；台塑新智能董事長王瑞瑜表示，此次獲證系統的核心優勢在於「全鏈技術自主」，從最上游電芯、模組精密封裝至系統整合，均貫徹台灣在地製造理念，從源頭落實最妥善的安全品質控管，建構出對標國際最高安全規範的儲能產業鏈。

為接軌國際安全規範，經濟部標準檢驗局公告今年起國內儲能案場強制實施CNS 62933-5-2附錄C驗證。台塑新智能率先與國家儲能系統檢測中心合作，技術全面對接國際儲能安全規範UL 9540A，結果顯示台塑新智能電池儲能系統在實際燃燒情境下完成極限驗證，成功達到「全程無明火、無爆炸」兩大國家級重要安全指標，成為國內首家通過CNS大型燃燒試驗認證的公司。

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王瑞瑜進一步指出，隨著生成式AI爆發式增長，全球對高密度能源需求達到前所未有的高度，而穩定的算力必須建立在堅韌的電力基礎之上，儲能系統堪稱AI發展時代的決勝點，透過此次CNS大型燃燒試驗嚴苛實證，證實台塑新智能電池儲能系統在極端熱失控的情境下，仍具備完善防護能力並有效抑制風險擴散，為AI時代構築最可靠的能源防線。

台塑新智能總經理劉慧啟也說，新智能電池儲能系統不僅技術規格領先，更已進入實戰階段，成功導入台電電力交易平台穩定運行，具備高度成熟的商轉能力，系統全面符合經濟部表後儲能補助規範，包括採用國產電芯、通過CNS 62619及符合最新消防指引等要求，展現台塑新智能於法規接軌及市場拓展的高效執行力，能即刻支援企業用電優化與國家電網的動態調度需求。

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