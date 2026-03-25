持續重押日本！波克夏砸18億美元入股 東京海上連日漲停

波克夏砸18億美元收購2.49％股份，日本東京海上連日漲停。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕股神巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）斥資約18億美元（約新台幣576億元）收購日本保險公司東京海上（Tokio Marine Holdings）2.49％的股份，這是雙方建立新戰略夥伴關係的一部份，也進一步加深了波克夏對日本的投資。消息傳出後，東京海上連日漲停。

綜合外媒報導，東京海上表示，將向波克夏旗下的主要在保險業務之一國家賠償公司（National Indemnity）出售約4820萬股庫藏股。國家賠償公司將承接東京海上的部份投資組合，且無須東京海上董事會批准，即可透過公開市場購買將持股比例提高到9.9％。

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東京海上表示，這次合作將增加「長期穩定的風險承擔能力」，有助於促進成長並降低承保波動性，特別是颶風等自然災害帶來的風險。

東京海上社長兼執行長小池昌洋（Masahiro Koike）稱，波克夏的企業文化和價值觀與東京海上高度契合。波克夏負責保險業務的副董事長賈恩（Ajit Jain）則聲明，這次的合作將為雙方創造令人信服的長期機會。

波克夏入股的消息傳出後，東京海上股價連日大漲1000日圓亮燈漲停，昨（24）日狂飆17.07％，今（25）日再漲14.58％。

自2019年以來，波克夏一直在投資日本，並持有5大商社伊藤忠商事（Itochu）、丸紅（Marubeni）、三菱商事（Mitsubishi）、三井物產（Mitsui）和住友商事（Sumitomo）約10％的股份。截至去年底，這些股份價值354億美元（約新台幣1.13兆元），是波克夏最初投資額的2倍多。

在2023年4月受訪時，巴菲特也曾透露，自己有在考慮投資更多日本公司。當時市場就預測，由於日本保險公司的股價淨值比較低，基本面強勁，報酬率相對較高，巴菲特可能將投資目光放在東京海上等大型保險公司。

儘管巴菲特在去年底正式卸下執行長一職，今年起交棒給阿貝爾（Greg Abel），在2月28日致股東的信中，阿貝爾重申，自己認為波克夏在日本的投資在重要性和長期價值創造機會方面與公司在美國的主要持股相當。

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