腳踏車市況逐步復甦 達方今年逐季好轉

達方參展2026年台北國際自行車展。圖為董事長蘇開建。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕近2年腳踏車市況壓抑，連帶供應鏈廠商營運也較為低迷。不過綠能交通解決方案廠商達方（8163）董事長蘇開建今日預估，今年腳踏車庫存持續去化、市況將逐步復甦，達方今年營運也將逐季好轉，明年則有望大幅成長；蘇表示，今年整體營運也看成長。

達方旗下分為AIoT、綠能（e-Mobility）兩大事業，去年下半年受一次性費用與壞帳影響，明顯拖累達方2025年獲利表現。不過蘇開建表示，今年兩大事業追求同步成長，e-Mobility將開拓更多產品線、並隨市場逐步復甦而成長，AIoT則投入更多資源，鍵盤（Keyboard）領域延伸周邊產品線、提升市占率，背光鍵盤出貨比例並將顯著提升。

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在e-Mobility領域，蘇開建指出，過往腳踏車單價約在2500至3000歐元、屬於較高單價產品，不過今年看市場會持續打著以去化過去2年庫存，今年新品因市場價格走勢而下降到約2000歐元水準，不過是原始定價、而非折扣後價，由此推知腳踏車庫存去化今年將逐步告終，達方的腳踏車事業因此逐步復甦。

而除e-bike外，因近期歐洲年輕族群頗為流行電動滑板車、因單價約在500至1000歐元，市場擴大速度很快，達方也併購了瑞士品牌SOFLOW，從德國、荷蘭、瑞士等地開始上架3C與腳踏車通路銷售，看好滑板車到2030年將在全球達到1700萬台，未來成長性備受看好，2年後在達方的e-Mobility產品線將佔半數，與腳踏車分庭抗禮。

此外，蘇開建也表示，達方也將拓展銀髮族市場，未來會推出銀髮族使用的e-Mobility產品，因高齡車市場著重安全、舒適性，因此屬於高單價市場，是能更大程度獲利的領域，目前正在與通路洽談，明年正式進入拓展期。

在兩大事業領域同步拓展下，蘇開建指出，今年整體營運追求10%成長，明年追求10%至20%成長，因今年就不受壞帳等因素影響，因此獲利也會比去年好，上下半年的營收比重為45比55。

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