台美強化供應鏈韌性 AIT處長谷立言︰聚焦5大領域

AIT處長谷立言（前排中）。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台美產業合作持續深化，台灣已躍升美國第四大貿易夥伴，AIT（美國在台協會）處長谷立言今天（25日）出席台灣國際工具機展（TMTS 2026），他提到，產業發展已更重視安全、韌性，凸顯台灣在全球供應鏈中的地位更加重要。未來台美雙方將聚焦5大合作方向，涵蓋製造升級、AI與機器人、國防供應鏈、航太國防產業及區域合作。

谷立言指出，面對全球經濟變局，產業發展重心已從單純成本導向，轉向強調安全、韌性與信任，同時數據與AI技術正快速改變產品設計與製造模式。隨著台灣產業持續成長並深化國際貿易連結，台灣在全球供應鏈中的地位更加重要。

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針對未來台美合作，谷立言也提出台美合作5大方向，包括先進製造、AI與智慧科技、關鍵供應鏈、國防與能源產業，以及國際合作機制。他說，透過結合台灣製造優勢與美國技術能量，雙方可望擴大應用場域，強化供應鏈韌性，並開拓新興產業商機。

他提到，台灣代表團也將赴華府參與Select USA投資高峰會，並鼓勵台灣企業把握機會，積極參與美國市場投資與合作，並透過國際交流掌握AI、無人機等新興科技趨勢，開拓未來成長動能。

經濟部次長何晉滄也說明，針對美國關稅調整，稅率已降至15% 但MFN不疊加，取得更公平競爭條件，雖美國近期雖改以122條款課徵，稅率10%但疊加MFN ，他說，政府密切掌握發展，會堅定爭取談判成果落實，維護產業利益；立法院副院長江啟臣則表示，將全力支持產業預算，協助業者分散市場風險，將關稅挑戰轉化為技術升級與區域合作的契機。

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