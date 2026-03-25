川普再掀市場巨浪！台股飆漲近千點、新台幣重返31字頭

（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普一句話再度掀起金融市場巨大波動。川普釋出與伊朗的談判已經取得進展的訊號，市場解讀中東情勢有望降溫，美元指數在亞洲電子盤走弱，加上台股飆漲，外資熱錢轉匯入，新台幣兌美元匯率一舉升破32元整數大關，一度勁揚逾1角，中午暫時收在31.972元、升值5.6分，台北外匯經紀公司成交量6.84億美元。

新台幣匯價結束連3黑後，隨市場情緒轉趨樂觀，今早直接以31.98元開出，開盤即重返31字頭，上午盤最高升抵31.897元，升勢進一步擴大，惟市場觀望氣氛仍濃，午後能否穩穩守住31字頭，仍有待觀察。

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主要亞幣今日也多走升，但走勢偏震盪。其中，韓元早盤先是貶破1500兑1美元，隨後又回升至1489附近，日圓兌美元匯率則大致在158附近上下整理。

匯銀人士指出，由於美伊雙方說法仍存在落差，實際談判進展仍待觀察，亞幣雖普遍反彈，但盤中震盪加劇，尚未有明確方向，短線仍以消息面主導為主。

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