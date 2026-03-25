他把興趣變現 靠「冷門副業」翻身年收狂飆6300萬元

Ari Siege成功將副業發展為年營收突超過200萬美元的企業。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕從興趣出發的副業，也能成為高成長事業。美國一名男子憑藉對歷史的熱愛，創立歷史文件複製訂閱服務，成功將副業發展為年營收突超過200萬美元（約新台幣6314萬元）的企業，他抓住被忽略的商機，讓興趣「活起來」，也讓創業夢實現。

美媒報導，Ari Siegel從小就熱愛歷史，家中長輩曾參與二戰，使他從小接觸大量歷史故事。成年後，他曾於美國參議院實習，並在參觀美國國會圖書館時，看到一封來自前總統林肯（Abraham Lincoln）的書信。他回憶，這份文件讓他彷彿置身南北戰爭時期，也讓他意識到，許多珍貴歷史資料其實長期被塵封保存，未能被大眾接觸。這個想法，成為他日後創業的起點。

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起初，Siegel僅將歷史文件複製後分享給親友，未有商業打算。然而隨著需求增加，他開始製作更多文件，並發展為訂閱服務。2019年，他透過電商平台Shopify建立網站，並投放Facebook廣告，正式成立品牌「History By Mail」。

產品製作過程嚴謹，需挑選具故事性與視覺吸引力的文件，並取得博物館或學術機構授權，再經過修復、印刷與內容撰寫，盡可能還原歷史原貌。

2020年，Siegel成功與禮品電商Uncommon Goods合作，成為該平台首個訂閱型商品供應商。此合作為品牌帶來大量曝光，也吸引媒體關注，最終獲邀登上競賽節目《創智贏家》（Shark Tank）。為爭取投資機會，Siegel投入近一年時間準備，不僅研究節目內容，還模擬投資人提問、訓練簡報與表達能力，力求在鏡頭前呈現最佳狀態。

節目中，Siegel展示多項歷史文件，包括當年購買阿拉斯加的支票等，引發投資人興趣。最終成功獲得企業家Daniel Lubetzky投資。隨著事業成長，Siegel也決定辭去原本工作，專注經營公司。

起初行銷、銷售、會計等所有工作，都是由他一個人做。現在已經發展成一個擁有12名員工的團隊。但業務的每個環節都必須從零開始，一步步摸索出來。數據顯示，公司營收從2019年的約2300美元（約新台幣7.3萬元），成長至2023年突破100萬美元（約新台幣3160萬元），2025年更超過200萬美元（約新台幣6314萬元），並預計今年達到300萬美元（約新台幣9471萬元）。

目前，公司正拓展企業禮品、市場教育及博物館合作，同時布局美國250週年相關商機，持續擴大影響力。Siegel表示，創業雖源於熱情，但長期成功的關鍵在於解決問題的能力。他指出，隨著企業成長，問題只會更加複雜，唯有持續優化與調整，才能讓事業穩健發展。他強調「熱情很重要，但真正讓企業走得長遠的，是你是否願意不斷面對並解決問題。」

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