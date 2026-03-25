他努力工作領500萬退休養老 痛揭苦拚一生「慘痛代價」

日媒以真實案例，退休後的自由時間與資金若無健康支撐，人生品質無法提升。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名60歲男子曾在大企業擔任業務，多年來靠黑咖啡與能量飲料支撐過勞工作，只為養家糊口。今年，他退休並領到2600萬日圓（約新台幣500萬元）退休金，原本以為終於可以享受晚年，卻迎來意想不到的慘痛代價，一次令人崩潰的體檢徹底擊垮了他。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，裕高（化名）過去職涯幾乎以工作為中心，尤其在30多歲後期至40多歲擔任中階主管時，深夜加班與龐大任務幾乎成常態。他每天早上靠黑咖啡提神，下午疲累則狂喝能量飲料，一天甚至超過10罐，長期超出健康建議攝取量數倍。

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週末非睡眠即應酬，女兒運動會、家長會都無法參加，但他認為每月按時匯錢、偶爾家庭旅行，已盡到責任。

退休後，裕高領取了2600萬日圓的退休金，並決定放慢步調，享受家庭生活，卻發現家庭氣氛異常冷清。妻子僅簡單準備餐點後就回房間，家庭對話僅限必要寒暄。裕高試圖聯絡已成家立業的子女，邀請他們帶孫子來玩，但卻遭女兒封鎖LINE。

原因追溯到半年前家庭聚餐時，他向女婿說教「你們這一代太軟弱，我們那時連續好幾天熬夜！」長女提醒他別破壞慶祝氣氛，他卻情緒激動大喊「你們哪個不是靠我錢才讀完大學？都是我養你們長大！」

妻子表示，孩子們已有自己的家庭，偶爾見面就夠了，老是拿辛苦和錢來壓人對孫子不好，因此封鎖了他。裕高這才明白，自己多年辛苦的付出，在孩子眼中只剩下「靠錢控制、脾氣暴躁的麻煩父親」，而自己竟全然忘記這一切。

家庭關係惡化後，裕高酒量增加。定期健康檢查結果顯示「需精密檢查」，醫師診斷他患有重度高血壓、慢性腎病進展中，並警告「長年極度壓力、睡眠不足，加上過量咖啡因與酒精，內臟正在受損。」多年忽略健康警訊的裕高，終於面對無法挽回的現實。即使手上有2600萬日圓退休金，也無法換回健康與家庭的陪伴。

專家指出，過度工作、長期透支身體的行為，本質上是對健康的「提前預支」，即使年輕時靠精力撐過去，也會在晚年付出巨大代價。退休後的自由時間與資金若無健康支撐，人生品質無法提升。

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